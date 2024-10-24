勞工困境…物價15年飆漲47% 這20州最低工資還是$7.25

哥倫比亞廣播公司(CBS)24日報導，全美有20州最低工資仍比照聯邦水準，其中包括這次選舉的關鍵決戰州。(美聯社)

聯邦最低工資從2009年以來始終維持每小時7.25元，但15年來物價卻上漲47%。哥倫比亞廣播公司(CBS)24日報導，全美有20州最低工資仍比照聯邦水準，其中包括這次選舉的關鍵決戰州：喬治亞州、北卡羅來納州、賓州 、威斯康辛州。共和黨總統候選人川普 20日現身賓州一家麥當勞(McDonald's)連鎖分店，讓低薪勞工 經濟困境再次引起輿論注意。

川普在麥當勞櫃台後為消費者送餐的行程結束後，哥倫比亞廣播公司記者瑞納爾狄(Olivia Rinaldi)詢問川普是否支持調高最低工資。川普僅回答：「我是這樣想的，這些人很努力工作，他們很棒。」川普說，在餐廳看到工作流程順暢，「他們是很棒的連鎖店，有很多工作機會，這樣很好，很多很棒的人在這邊上班」。

對於低薪問題，民主黨總統候選人賀錦麗表示支持提高全國最低工資，賀錦麗與川普都支持取消對小費課稅，好讓餐飲業勞工增加收入。

根據自由派智庫「經濟政策研究中心」(Economic Policy Institute)統計，聯邦最低工資從2009年以來沒有調整，有30州調高州內最低工資標準，但以中西部及南部居多的20州仍比照聯邦時薪價碼，賺取最低工資的勞工年收入大約1萬5000元。

薪資倡議團體「企業爭取公平最低薪資」(Business for a Fair Minimum Wage)執行長荷莉‧史克勒(Holly Sklar)說，賓州最低工資竟比鄰近幾州低，也比阿肯色州、佛羅里達州、內布拉加斯州更低，「真是可笑」。她說：「賺取7.25元時薪是貧窮收入，對企業跟勞工而言一樣糟糕。」

今年選舉的其他幾個決戰州，最低工資則相對較高。亞利桑納州最低工資時薪14.35元，密西根州最低工資時薪10.33元，內布拉斯加州最低工資時薪12元，內華達州最低工資也是時薪12元。

賓州議題智庫機構「基石研究中心」(Keystone Research Center)在部落格發文中指出，區域裡周圍其他州最低工資已經紛紛調高，唯獨賓州沒有，領取最低工資的賓州勞工在薪資分配裡，與薪資中位數對照之下，處境變得越來越差。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點