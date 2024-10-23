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「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

編譯湯淑君／綜合外電
「股神」巴菲特。美聯社
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」巴菲特今年不會表態支持任一位總統候選人。

道瓊社報導，巴菲特領導的波克夏公司（Berkshire Hathaway）在公司網站貼出公告，聲明：「巴菲特先生目前不會、未來也不會為任何投資產品背書，或為政治候選人背書或支持。」

巴菲特說，他之所以發表聲明，是為了回應「眾多不實的宣傳」，這些傳聞指稱巴菲特為某些投資產品背書，以及他支持某些政治候選人並為其背書。

之前，有關巴菲特將為副總統賀錦麗背書的臆測甚囂塵上。巴菲特以往曾支持民主黨籍的總統候選人，包括歐巴馬。

華爾街日報9月時報導，巴菲特內布拉斯加州奧馬哈住所附近的一些居民，已在自家草坪上立起藍點告示牌，表明他們支持賀錦麗。一些居民也敦促巴菲特這麼做。

巴菲特住宅鄰近一帶，是內布拉斯加州國會第二選區。在選情緊繃之際，該選區的投票傾向顯得格外重要，因為全美只有兩個州按國會選區普選票得票比例分配選舉人票、而不是由全州普選票獲勝者「贏者全拿」。內部拉斯加州是其中之一，另一個是緬因州。

儘管內布拉斯加州整體投票傾向共和黨，但兩黨在第二選區競爭競烈。

華爾街日報報導指出，身為波克夏董事的巴菲特女兒蘇珊已在奧馬哈郊外住宅立起藍點告示。

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