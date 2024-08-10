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紐時民調：賀錦麗在3關鍵搖擺州超前川普

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紐時民調：賀錦麗在3關鍵搖擺州超前川普

中央社台北11日電
紐約時報今天公布美國總統大選最新民調，副總統賀錦麗在密西根州、威斯康辛州與賓州3個關鍵搖擺州支持度均領先前總統川普4個百分點。路透
紐約時報今天公布美國總統大選最新民調，副總統賀錦麗在密西根州、威斯康辛州與賓州3個關鍵搖擺州支持度均領先前總統川普4個百分點。路透

紐約時報今天公布美國總統大選最新民調，代表民主黨參選的副總統賀錦麗在密西根州、威斯康辛州與賓州3個關鍵搖擺州，一掃總統拜登退選前的弱勢，支持度均領先前總統川普4個百分點。

紐時/謝納學院（New York Times/Siena College）於5日至8日以電話訪問619名密西根州與661名威斯康辛州已登記選民，6日至9日訪問693名賓州已登記選民，詢問如果今天投票，會投給哪位候選人。3州受訪者中，50%會投給賀錦麗（Kamala Harris），46%投給川普（Donald Trump）。

紐時分析自5月起的相同民調，民主黨歷經拜登（Joe Biden）辯論表現不佳、川普遇襲與拜登退選等重大選情轉折點後，拜登與川普5月在密西根與威斯康辛州的支持度不相上下，電視辯論後，川普7月於賓州小幅領先拜登。

這是兩黨陣營正副搭檔底定後，首份針對3個選情不明朗關鍵搖擺州的深入性民調。民主黨換將後，首度出現領先局面。

密西根州、威斯康辛州、賓州、北卡羅來納州、喬治亞州、亞利桑那州與內華達州等7個州，被認為是決定2024美國總統選舉結果的關鍵搖擺州。拜登未退選前，川普領先態勢較明顯，民主黨必須在密州、康州與賓州勝出，才能確保繼續留在白宮。

距離美國總統選舉投開票不到百日，賀錦麗在本週宣布副手為明尼蘇達州長華茲（Tim Walz），聲勢超越川普與競選搭檔聯邦參議員范斯（JD Vance）。民主黨將在19日於芝加哥召開全國代表大會，預料還會激出另一波支持者的熱情。

美國總統大選進行至今，兩黨基層多已歸位，兩陣營都將競選活動集中在搖擺州，全力爭取尚未決定投票意向的中間選民。

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