華茲曾任教廣東 前同事曝當年互動 師生叫他「阿Tim」

民主黨副總統競選人華茲（Tim Walz）在中國任教的前同事陳偉傳回憶當年的同僚時光。（圖／觀察者網）

美國副總統賀錦麗7日宣布明尼蘇達州 州長華茲 （Tim Walz）為競選搭檔，他曾在中國擔任教職的經歷備受外界矚目。現年60歲的沃爾茲在踏入美國政壇之前，曾在廣東一所中學教英文，並且在回到美國後專門組織美國高中生去中國旅行。

華茲是在1989年獲得社會科學教育學士學位後曾前往中國。據法廣報導，哈佛大學 「世界教學」（WorldTeach）項目讓華茲到廣東一所中學教英語。談起為何選擇中國，華茲表示，「中國正在崛起，這是我去那裡的原因。」

觀察者網9日聯繫到華茲當年的中國同事陳偉傳。陳偉傳表示，中外同事之間相處得非常愉快，且華茲給他留下的印象是，人很好，隨和，深受學生喜愛，「他當時教學生英語口語，我經常坐在教室後排旁聽。他態度隨和，學生們非常喜歡他」

華茲也努力學普通話和廣東話，1990年9月華茲接受家鄉報紙《西北內布拉斯加》（Northwest Nebraska）採訪時回憶，每次說對一個廣東話詞彙都會得到大家掌聲，但在學習普通話時卻遇到麻煩，他認為普通話發音很難。陳偉傳表示，華茲確實會說一點中文，但平時交流還是靠英文，華茲和校長溝通時也需要他來翻譯。

有時候，陳偉傳會帶華茲去街邊小店吃東西，帶著他像廣東人一樣「飲茶」，隨著沃爾茲回到美國，陳偉傳也慢慢和他失去聯絡。談到他從老師做到州長，現在又競選美國副總統，陳偉傳感慨：「他很厲害，很了不起。」

由於上世紀80年代末在中國的外教不多見，即使是作為省重點的佛山一中當時也只有華茲一名外教。華茲和其他老師們一起住在教工樓，學校還專門裝修了一間房供他居住，且只有他的房間享有冷氣。不過，華茲沒有使用這台空調，因為當冷氣打開時，「整個大樓的燈都暗了」。

華茲曾對美媒表示，當年他的中國學生給他取綽號，叫「中國地」（Fields of China），意思是因為他的友善「如同中國的土地一樣遼闊」。學生有時還會叫他「大鼻子」（big-nosed one）和「洋鬼子」（foreign devil），沃爾茲相信這些稱呼沒有惡意。不過，佛山一中校友的印象中，華茲更常被師生們稱作「阿Tim」。

結束在佛山一中的教學工作後，華茲於1990年回到美國。1994年，他和女友格溫(Gwen Walz)結婚，婚後兩人成立「教育旅行探險」的公司，專門組織美國高中生去中國旅行。1994年6月，沃爾茲曾和格溫帶著50名美國師生重返佛山一中參加聯歡活動。這一活動後來被記錄在佛山一中的校史中。

華茲後來高度評價在中國的這段時光，「無論我活多久，我都不會再受到如此好的待遇了。」2016年接受美媒採訪時，華茲也曾表示，「我不認為必須與中國建立對抗關係，我完全不同意。」