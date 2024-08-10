大熊貓重返加州 謝鋒：友誼大門一旦打開將不會再關

中國駐美大使謝鋒7日接受美國全國廣播公司聖迭戈台（NBC 7）主持人迪恩（Monica Dean）採訪。（取材自中國駐美國大使館官網）

加州 聖地牙哥動物園 8日首次對外展示大熊貓雲川和鑫寶，是時隔21年後第一對進入美國的中國大熊貓。據美國之音報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，熊貓嶺開幕活動所承載的驕傲精神有其深刻意義。中國駐美大使謝鋒 在致詞時強調，中美友誼的大門一旦打開，將不會再關閉。

謝鋒7日接受美國全國廣播公司聖迭戈台（NBC 7）主持人迪恩（Monica Dean）採訪，他表示，大熊貓體現中華文明崇尚和諧、開放包容的價值和精神，寄託了中美兩國人民對友誼和交流的嚮往，傳遞了世界人民對和平和合作的期盼。希望大家像關心大熊貓一樣關心中美關係，像珍惜大熊貓一樣珍惜中美人民之間的友誼，像愛護大熊貓一樣愛護世界和平。

謝鋒指出，中國已先後與包括美國在內的20個國家26個機構開展大熊貓合作交流。大熊貓也是中美民間友好的使者。中美兩國人民的大熊貓情緣始於1972年尼克松總統的破冰之旅，遠遠早於1979年兩國建立外交關係。大熊貓拉近了中美人民心靈的紐帶，為中美關係發展做出獨特貢獻。

選擇加州聖地牙哥動物園作為大熊貓重返美國的目的地，則是因為加州為中美友好的領跑者。中國是加州第一大貿易夥伴、最大的海外旅遊市場。紐森州長疫後率先訪華，為推進中美地方交往、推動中美關係止跌企穩作出重要貢獻。聖迭戈動物園也是美國最早同中方開展大熊貓保護合作研究的機構。1996年首對大熊貓「白雲」、「石石」抵達聖迭戈時引發萬人空巷，雙方合作長達28年，共同研發出「盆盆奶」配方調配等技術成果，將大熊貓幼崽存活率從10%提升至90%以上。

此外，加州州政府、聖迭戈市政府、聖迭戈動物園均多次請求同中方繼續開展大熊貓合作。去年11月，大陸國家主席習近平在舊金山宣布，願繼續同美國開展大熊貓保護合作，努力滿足加州人民的願望，增進兩國人民友好感情。因此不到一年時間，兩只大熊貓如約而至。

隨著在美大熊貓陸續期滿回國，謝鋒表示，很多美國朋友擔心受當前政治氣候的影響，美國會不會出現自1972年以來首次沒有大熊貓的情況，今年恰逢中美建交45周年，「雲川」、「鑫寶」的到來傳遞了明確、重要信號──中美大熊貓保護合作不會斷檔，兩國人文交流和地方合作不會止步，中美人民友好的大門一經開啟就不會關閉。