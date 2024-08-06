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賀錦麗選戰節奏「超光速」 紐約時報分析有利選情

中央社華盛頓6日電
副總統賀錦麗。美聯社
副總統賀錦麗。美聯社

副總統賀錦麗兩個多星期前投入總統參選，快速凝聚民主黨支持，已獲正式提名，今天將公布副手。美國媒體分析，賀錦麗的選戰節奏「超光速」，共和黨對手川普還找不到好的攻擊點。

美國大選投票日是11月5日，但9月6日起北卡羅萊納州、阿拉巴馬州、肯塔基州、賓夕法尼亞州等將會陸續寄出通訊選票。總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布不再連任，賀錦麗（Kamala Harris）選戰壓縮到只有3個多月。

紐約時報今天報導，賀錦麗的選戰節奏「超光速」，包括選定副手、確定選戰策略和廣告都壓縮在幾周內完成。兩黨選戰策士都認為，這對賀錦麗反而有利。

賀錦麗今天宣布副手是明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）。賀錦麗陣營預計稍晚正式公布，兩人將前往賓州造勢。

兩人這周也將在威斯康辛州、密西根州、北卡羅萊納州、亞利桑納州、內華達州等搖擺州巡迴造勢，原先也預定去喬治亞州，因颶風而延後。

紐時報導，共和黨選舉策士陶德（Matthew Dowd）指出，過去的大選年，9月之前共和黨就可以透過接連好幾個月攻勢，讓民主黨候選人的形象定調，今年不一樣，川普（Donald Trump）還在調整如何面對賀錦麗這個不一樣的對手。

川普近期拿賀錦麗的族裔身份、名字發音作文，稱她激進左翼怪物。川普原答應9月10日與拜登參加由美國廣播公司（ABC）舉辦的辯論，但賀錦麗出線後，川普反悔，改要求賀錦麗參加9月4日福斯新聞網（Fox News）的辯論。

拜登退選後，宣布支持賀錦麗，民主黨內也紛紛力挺。賀錦麗成為民主黨第一位有色女性總統候選人，激勵民主黨的基層。民主黨自1日起舉辦黨代表線上投票，5日正式宣布賀錦麗獲得正式提名，19日的全代會將盛大造勢。

民主黨陣營的策士巴梅瑞（Jennifer Palmieri）告訴紐時，賀錦麗跳過漫長初選階段可能遇到的質疑，呈現給選民的形象是，她是解決問題的人。

賀錦麗 民主黨 川普

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