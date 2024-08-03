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伊朗反擊時間曝 美司令訪中東超前部署 「這國」成關鍵

編譯盧思綸／即時報導
美軍中央司令部司令庫里拉上將3日抵達中東地區，料將造訪以色列、約旦與部分海灣國家以因應升溫局勢與可能衝突。圖為庫里拉2022年2月赴國會作證畫面。（美聯社）
美軍中央司令部司令庫里拉上將3日抵達中東地區，料將造訪以色列、約旦與部分海灣國家以因應升溫局勢與可能衝突。圖為庫里拉2022年2月赴國會作證畫面。（美聯社）

政治新聞網Axios報導，美國與以色列等3名官員透露，伊朗最快可能在5日針對哈尼雅之死進行報復行動，而美軍中央司令部司令庫里拉上將（Michael Kurilla）3日已經抵達中東地區，料將造訪以色列、約旦與部分海灣國家以因應升溫局勢與可能衝突。

哈瑪斯首領哈尼雅7月31日在伊朗德黑蘭遇刺身亡，哈瑪斯指控是以色列作案，伊朗革命衛隊亦稱此事是出自猶太復國主義者之手，並且宣告將採取強烈反擊。而以色列7月30日攻擊黎巴嫩首都貝魯特，擊殺真主黨指揮官舒庫爾(Fuad Shukr)，真主黨也聲明將予以報復。

對此，美國在事發後不久便聲明將協助以色列應對可能衝突，五角大廈2日也證實已經加強在中東地區的兵力，並且派遣更多軍艦和戰機協防。

而負責調度美軍在中東行動的庫里拉上將，在哈尼雅遇刺之前已經排定進行出訪，也在3日抵達中東地區，料將訪問以色列、約旦與若干海灣國家進行斡旋。

其中，約旦將是至關重要的一站。

以色列4月1日曾空襲伊朗駐敘利亞大使館、殺害伊朗革命衛隊高層指揮官，德黑蘭在將近2周後的4月13日對以色列發動空襲，當時德黑蘭出動300架無人機、發射大量巡弋飛彈和彈道飛彈，越過約旦、伊拉克甚至是美軍基地上空，其中絕大多數在進入以色列領空前，遭以色列鐵穹防空系統（Iron Dome）一網打盡。

當時約旦曾協助攔截射向以色列的無人機，同時允許美國和以色列軍機利用其領空。該官員表示，此次伊朗很可能複製上次反擊行動，而華府希望有必要時再次獲得約旦支援。

另外，美國與以色列官員並不清楚伊朗和真主黨是否會採取協同攻擊，或者分別對以色列施襲。他們認為，目前伊朗和真主黨的軍事反擊計畫已經進入最後階段，正在等待政府高層點頭。

以色列 伊朗 哈瑪斯

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