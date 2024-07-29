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專家之眼╱若川普當選 能重啟新《廣場協議》？

曾志超／中華經濟與金融協會副秘書長
川普若當選，會否讓美元大幅度貶值，重演1985年9月的《廣場協議》(Plaza Accord)的戲碼？路透
川普若當選，會否讓美元大幅度貶值，重演1985年9月的《廣場協議》(Plaza Accord)的戲碼？路透

美國總統共和黨籍候選人川普近期氣勢如虹，勝選機率大增，其經濟政策中的「弱勢美元」政策，已成為關注焦點。許多人開始討論，是否可能為讓美元大幅度貶值，重演1985年9月的《廣場協議》(Plaza Accord)的戲碼？

1970年代末期，爆發第二次石油危機，美國物價失控，時任聯準會前主席伏克爾 (Paul Volcker)，為打擊通膨開啟升息之路，聯邦資金利率上揚至20%，與他國出現巨幅的利差，吸引外資大舉流向美國。加上美國出現雙赤字危機，美元急遽升值，阻礙美國出口，貿易赤字惡化；以及政府預算亦出現赤字問題，使得經濟壓力大增，因而萌生透過美元貶值，提升出口競爭力。

於是邀集美國、日本、英國、法國及德國5個國家財政部長和央行總裁，於1985年9月22日簽署《廣場協議》，以聯合干預外匯市場方式，促使美元對日圓及德國馬克等主要貨幣貶值，以解決美國巨額貿易赤字問題。

聯準會所創造的「美元貿易加權匯率指數 」（Trade Weighted US dollar Index），為衡量美元價值的重要指標，1980年約在110上下，1985年2月一度高達逼近170，協議後數字就一路崩跌，1990年底曾穿破100的關卡。

目前美元貿易加權匯率指數約在116上下，雖遠低於1985年的高峰，但又來到近20年來的高點，1980年代以降，美國貿易赤字持續擴大；政府財政惡化年年創新高，今年第一季美國政府的負債GDP比率122.35％，美國的「雙赤字」問題已達積重難返的程度。

與1985年面臨的困境，美國當前的問題恐更加嚴峻。無怪乎，川普陣營會提出弱勢美元的政策，故川普若能連任，極有可能仿效當年的《廣場協議》做法。然而，當前的國際經濟環境顯與40年前迥異。

美國縱然仍是全球最大市場，但影響力已大不如前。尤其川普四年執政期間，主張「美國優先」政策，堅持單邊主義，威脅離開北約，破壞跨大西洋關係；退出TPP、聯合國人權理事會和2015年巴黎氣候協議；片面對貿易夥伴加徵關稅等。粉粹「美利堅治世」（Pax Americana），與過去強調自由競爭市場、維護資本主義體系、勇於承擔國際秩序捍衛者與維繫全球多邊關係的美國完全不同。

過去《廣場協議》能發揮效果，主要就是美國、日本、西德、法國及英國等5國盟國的支持，力挺美國的政策，各國對於外匯市場進行聯合干預，引導市場預期，促成美元貶值。惟今日美國盟友已對美國信心動搖，甚至質疑美國。《經濟學人》直指，與 1980 年代相比，美國的貿易夥伴更加多元、數量眾多且充滿敵意。這次願意幫助美國擺脫困境的人越來越少了。

此外，盟友將評估美元貶值對該國的衝擊，《廣場協議》重創日本經濟，簽署的3年後日元兌美元大幅升值逾50%，造成日本資產價格泡沫破滅，導致日本經濟「失落20年」。即使日本長期相當配合美國政策，也會考量政策影響。(轉載自聯合報)

日本 川普 匯率

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