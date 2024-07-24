華郵：賀錦麗團隊公布備忘錄 說明104天勝選策略

副總統賀錦麗。（路透）

華盛頓郵報與「國會山莊報」(The Hill)報導，副總統賀錦麗 競選團隊24日早晨公布一份四頁備忘錄，說明如何在大約只有104天的時間裡打敗前總統川普的致勝策略。備忘錄強調，賀錦麗站在「強而有力的位置」(a strong position)問鼎11月大選，有辦法讓協助拜登 贏得上次選舉的聯盟進一步擴大，爭取能被說服的選民支持。

備忘錄指出，賀錦麗將能為選民創造比拜登總統2020年勝選後達成的更多福祉，尤其要爭取尚未決定投票動向的少數族裔選民、年輕選民支持。備忘錄裡也強調，賀錦麗在保障墮胎權議題方面具有優勢。

備忘錄表示，賀錦麗承接拜登總統選舉團隊的運作架構，過去36小時當中獲得金額龐大的募款贊助。

拜登競選總幹事珍迪隆(Jen O'Malley Dillon)寫道：「選情將會相當緊繃，這是一場硬仗，但副總統賀錦麗處於有力地位，她將贏得勝利。」

賀錦麗如何拿下270張選舉人票贏得總統大選，備忘錄說明的致勝策略為重點必須放在「藍牆」(blue wall)三州：密西根州、威斯康辛州以及賓州。同時，賀錦麗在「太陽帶」(Sun Belt)各州表現尤其不錯，包括北卡羅來納州、喬治亞州、亞利桑納州、內華達州，先前民調 顯示拜登在這些地區支持度都走下坡。

珍迪隆在備忘錄中寫道：「我們將在這幾州採取防守策略，我們擁有足夠資源及競選基礎足以做到。」

珍迪隆分析，賀錦麗處於有利位置的三大理由包括：擁有2020年拜登-賀錦麗組合的支持基礎、有能力擴大合作聯盟、民主黨陣前換將則讓她能夠爭取尚未決定投票給誰的選民支持。

珍迪隆指出，從21日下午到23日晚間，競選團隊共計收到1億2600萬選舉募款，民主黨基本盤幾個主要區塊全力相挺賀錦麗，包括非洲裔選民、拉丁裔選民、女性選民及年輕選民。

備忘錄引述昆尼別克大學(Quinnipiac University)民調指出，賀錦麗在非洲裔選民當中擁有54%支持度，領先川普表現，競選團隊內部民調則顯示，在拉丁裔選民當中，賀錦麗支持度超越川普或拜登的表現。