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拜登宣布退選後持續神隱

紐時：賀錦麗出馬也難敵川普 拜登高齡不是唯一問題

拜登退選有跡可循 路透：民調落後成最後一根稻草

中央社華盛頓21日綜合外電報導
總統拜登。美聯社
總統拜登。美聯社

總統拜登21日通知多數幕僚，他決定放棄爭取2024年總統大選連任。兩名消息人士透露，拜登在過去48小時研究民調數據後感到崩潰，因為民調顯示他的勝選之路即將告終。

拜登（Joe Biden）20日還信誓旦旦告訴許多幕僚，他會參選到底並在11月擊敗共和黨提名的總統候選人川普（Donald Trump）。路透引用其中一名消息人士說法報導，「（我們）接獲的訊息是持續推進一切，全速全進」。

不過，拜登20日晚消化民調數據後改變了主意。他在美東時間21日下午1點45分前召集白宮高階官員和競選團隊，與他們通電話。隨後拜登在1點46分發表公開信向所有美國民眾宣布退選，使各界大感震驚。

一名消息人士指出，數名高階幕僚20日晚向拜登提供內部民調數據，結果讓人大吃一驚。民調顯示，拜登支持度在可能決定選舉結果的所有6個關鍵搖擺州全數落後，不僅如此，就連維吉尼亞州（Virginia）和明尼蘇達州（Minnesota）等這些民主黨原本不必投入大量資源打選戰的地方，他的支持度也正在崩跌。

拜登17日因再次確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而待在德拉瓦州雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）家中休養。幕僚表示拜登還在咳嗽，在周末多數時間內，拜登因為黨內同志施壓要他退選而感到焦躁不安。

拜登在家時，身邊環繞著一些最親密的幕僚，包括白宮副幕僚長陶瑪西尼（Annie Tomasini）、總統顧問芮契提（Steve Ricchetti）、策略長唐尼隆（Mike Donilon），以及第一夫人吉兒的資深顧問伯諾（Anthony Bernal）。

拜登下定決心後，在和白宮高階官員、競選團隊的通話中唸出信中的退選決定。

一名官員說：「他（拜登）唸那封信給我們聽，他想要我們理解他的想法。他說他在過去48小時為此掙扎不已。」

白宮幕僚長齊安茲（Jeff Zients）在這通電話結束後，召集白宮高階幕僚並告知他們拜登退選的決定。

這名官員表示，「這件事受到嚴格保密」，「白宮多數人員都大感意外」。

知悉內情的一名消息人士指出，拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）21日上午已經多次交換意見。

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