誰是賀錦麗？ 「觀看演講的每個小女孩…」 當年名言仍流傳

現任副總統賀錦麗。（路透）

拜登 總統宣布退選，如果現任副總統賀錦麗 (Kamala Harris )接棒代表民主黨 競選，她將是繼成為美國首名女性副總統後再創下歷史，成為美國歷史上第一位亞非裔印度裔女性總統候選人。在拜登支持賀錦麗的情況下，柯林頓夫婦已表態支持她。歐巴馬夫婦等應也會陸續表態支持。

依民主黨的競選流程，拜登此前獲得的3000張民主黨代表投票已無意義也不再存在。民主黨代表需在8月7日前自由投票，形成自1968年以來的首度自由選擇總統候選人。

賀錦麗於1964年出生在加州；她的父親來自牙買加，母親來自印度。

賀錦麗畢業於霍華德大學和舊金山加大法學院。賀錦麗在舊金山就讀法學院，自1990年在檢察官辦公室擔任助理。2003年，她擔任舊金山地區檢察長，是加州第一位地區檢察官的黑人女性。2010年，她升至加州檢察總長。

賀錦麗於2016年成功選上聯邦參議員，成為美國第二位黑人女性聯邦參議員。她曾因在參院聽證會上對川普官員的尖銳質詢而獲得全美矚目。

回顧2020年大選，賀錦麗在初選開始之前就宣布退選。但賀錦麗在辯論中的一句「今晚觀看演講的每個小女孩都看到，這是一個充滿可能性的國家。」 當時廣為流傳。

2020年8月，拜登宣布賀錦麗為副手一起競選，成為美國第一位黑人女性副總統候選人。

回顧2020大選，拜登在挑選副手之前，全美正陷入佛洛伊德(George Floyd)事件引起的爭議。

拜登曾說「在政府哲學和想要改變的體制上，副手與我的想法一致很重要」；拜登說：「更重要的要有不怕總統、不怕走進白宮的人，準備好給予直率意見；若意見不合，能私下與總統爭辯；我要堅毅的人選，可以在第一天就準備好當總統的人。」

知情人士說，當時賀錦麗曾多次打電話毛遂自薦，「她非常渴望成為副手，且認為拜登延後宣布是因為考慮選她。」

部分報導指出，白登小圈子裡有些人反對賀錦麗擔任副手，且對她在首次辯論時攻訐白登的校車事件耿耿於懷。

白登6日接受國家黑人和西班牙裔記者協會訪問時，被問到是否會再雙方發生衝突後仍選擇賀錦麗擔任副手，

白登說，「我不會記仇，那是辯論，很簡單，她也據理力爭。」