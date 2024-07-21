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賀錦麗聲明「力爭並贏得民主黨提名」 推崇拜登無私

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

拜登退選 56年來首位放棄爭取連任的現任總統

中央社／華盛頓21日綜合外電報導
拜登退選的歷史性決定，讓他成為1968年3月美國前總統詹森（Lyndon Johnson）宣布不接受提名參選總統大選以來，56年來首位放棄爭取連任的現任總統。(路透)
拜登退選的歷史性決定，讓他成為1968年3月美國前總統詹森（Lyndon Johnson）宣布不接受提名參選總統大選以來，56年來首位放棄爭取連任的現任總統。(路透)

拜登總統今天終於宣布退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人。拜登總統上月在辯論會表現不佳備受批評，歷經同黨民主黨人士數周以來持續施壓，

拜登退選的歷史性決定，讓他成為1968年3月美國前總統詹森（Lyndon Johnson）宣布不接受提名參選總統大選以來，56年來首位放棄爭取連任的現任總統。

81歲的拜登（Joe Biden）在社群媒體X平台發表聲明：「我相信辭職符合我的政黨與國家的最佳利益。」

拜登補充道，他計畫本周稍晚向全國人民發表演說，同時言明他打算做完自己最後三個月總統任期。

在另一則貼文中，拜登表示自己支持副手賀錦麗（Kamala Harris）獲民主黨提名成為新總統候選人。

拜登此刻宣布退選，距離民主黨預定8月19日在芝加哥舉行的全國代表大會（Democratic National Convention）不到一個月。

這將帶來種種問題，例如如何選出這名新候選人，以及此人是否足以擊敗美國前總統暨共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。

拜登今天宣布不再連任，4天前他才第3度確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），並因此被迫取消至拉斯維加斯造勢。

此外，之前已有超過1/10的民主黨籍國會議員公開呼籲他退選。

拜登 民主黨

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