我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登終萌生退意3關鍵：裴洛西、民調、金主杯葛

黨內高層試圖逼退 拜登感到受傷與背叛

拜登終於萌生退意的三大關鍵：裴洛西、民調、金主杯葛

記者顏伶如／即時報導
拜登總統從堅持參選到底變成萌生退意，前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)出面講話是原因之一。(路透)
拜登總統從堅持參選到底變成萌生退意，前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)出面講話是原因之一。(路透)

紐約時報19日報導，拜登總統從堅持參選到底變成萌生退意，導致態度軟化的三大關鍵在於前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)出面講話、各州民調支持度持續走下坡，還有重量級民主黨金主紛紛以停止選舉捐款發動杯葛。

消息人士透露，拜登顧問團現已開始討論宣布退選的最佳時間點為何等細節，某些人士認為最快可能未來幾天便將宣布，但情勢可能仍有變化，因為拜登確診新冠病毒之後，迄今仍在德拉瓦州雷賀柏斯海灘(Rehoboth Beach)度假屋隔離。

拜登陣營對民主黨盟友表示，拜登從執意參選到底變成不再堅持是因為出現三大因素：裴洛西對拜登是否繼續參選發表公開談話，最新各州民調顯示拜登距離足以當選的選舉人票門檻仍然遙遠，民主黨金主則以停止捐款做為杯葛，要求拜登退選。

拜登陣營原本希望透過募款機構「白登勝利基金」(Biden Victory Fund)向重量級金主募得5000萬元，分給拜登競選團隊、民主黨全國委員會(Democratic National Committee)、各州民主黨黨部使用。今年6月金主募款也達到5000萬元目標，可是自從拜登電視辯論表現失利後，估計7月忿金主募款所將不到2500萬元。

伊利諾州聯邦眾議員卡斯頓(Sean Casten)19日加入其他民主黨籍國會議員，呼籲拜登退選並交棒給新世代。

拜登 民主黨 裴洛西

上一則

WSJ：民主黨高層預做準備 以沒有拜登的前提力拼選舉

下一則

競選總幹事珍迪隆：拜登絕對仍在參選

延伸閱讀

WSJ：民主黨高層預做準備 以沒有拜登的前提力拼選舉

WSJ：民主黨高層預做準備 以沒有拜登的前提力拼選舉
黨內高層試圖逼退 拜登感到受傷與背叛

黨內高層試圖逼退 拜登感到受傷與背叛
伊州長選總統？ 普立茲克：仍支持拜登競選連任

伊州長選總統？ 普立茲克：仍支持拜登競選連任
進步派要角歐凱秀：民主黨應讓拜登繼續參選

進步派要角歐凱秀：民主黨應讓拜登繼續參選

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

2024-07-13 07:20

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝

鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝
佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心

佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心
響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象

響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象