我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／川普歡呼中登台演講：我很自豪接受共和黨提名總統

梅蘭妮亞緋紅套裝 陪同川普簽下文件參選總統

川普全代會演講 摘錄搶先看

世界新聞網／即時報導
共和黨全代會現場即景。（歐新社）
共和黨全代會現場即景。（歐新社）

根據美聯社報導，川普預計在演講中將繼續抨擊他對拜登政府的一些關鍵批評。

根據他的競選活動提供的摘錄，他將表示：「在本屆政府的領導下，我們是一個正在衰落的國家。」

他將痛斥通貨膨脹，稱通貨膨脹「使生活變得難以負擔，破壞了工薪家庭和低收入家庭的收入，壓垮了我們的人民。」

他還將談論他的標誌性問題——移民，稱美國正面臨「非法移民危機」，「我們南部邊境遭到大規模入侵，給我們全國各地的社區帶來痛苦、犯罪、貧困、疾病和破壞。」

他還將談論外交政策，警告「我們的星球正徘徊在第三次世界大戰的邊緣」。

「是時候做出改變了，」他會說。「我們根本無法再維持這屆政府四年。」

美東時間22：00

根據CNN的演講摘錄， 前總統川普在今晚的演講中概述他對美國的願景，並描述他遇刺當日情景。

預計他還將呼籲團結並表示「我們社會中的不和和分裂必須得到治癒」。

請閱讀他演講的一些摘錄：

「今晚我站在你們面前傳遞著信心、力量和希望的信息。四個月後，我們將取得令人難以置信的勝利，我們將開始我國歷史上最偉大的四年。

「我們將共同為各個種族、宗教、膚色和信仰的公民開創一個安全、繁榮和自由的新時代。

「我們社會中的不和諧和分裂必須得到治癒。身為美國人，我們同呼吸共命運。我們一起崛起。或者我們會分崩離析。

「我競選總統是為了全美國，而不是半個美國，因為贏得半個美國並不意味著勝利。

「所以今晚，我懷著信念和奉獻精神，自豪地接受你對美國總統的提名。」

「今晚首先讓我向美國人民表示感謝，感謝你們在周六我的集會上發生暗殺事件後所給予的愛與支持。」

▼收聽播客版(Podcast)：

共和黨全代會現場即景。（歐新社）
共和黨全代會現場即景。（歐新社）
共和黨全代會現場即景。（歐新社）
共和黨全代會現場即景。（歐新社）
共和黨全代會現場即景。（歐新社）
共和黨全代會現場即景。（歐新社）

川普

上一則

川普周五將和澤倫斯基通電話 「全歐就在等這一刻」

下一則

拜登又出糗 忘防長名字：呃…黑人

延伸閱讀

直播 川普遇刺後首演說 已接受共和黨提名 全代會掀高潮

直播 川普遇刺後首演說 已接受共和黨提名 全代會掀高潮
槍擊後民調：川普在全國及7決戰州 都贏拜登

槍擊後民調：川普在全國及7決戰州 都贏拜登
前國務卿龐培歐細數川普政績 讚他牽制普亭惡勢力

前國務卿龐培歐細數川普政績 讚他牽制普亭惡勢力
柯文哲：川普難預測 但不論誰當選美中對抗不變

柯文哲：川普難預測 但不論誰當選美中對抗不變

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

2024-07-13 07:20

超人氣

更多 >
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸

專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸
2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元