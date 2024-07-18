川普全代會演講 摘錄搶先看

共和黨全代會現場即景。（歐新社）

根據美聯社報導，川普 預計在演講中將繼續抨擊他對拜登政府的一些關鍵批評。

根據他的競選活動提供的摘錄，他將表示：「在本屆政府的領導下，我們是一個正在衰落的國家。」

他將痛斥通貨膨脹，稱通貨膨脹「使生活變得難以負擔，破壞了工薪家庭和低收入家庭的收入，壓垮了我們的人民。」

他還將談論他的標誌性問題——移民，稱美國正面臨「非法移民危機」，「我們南部邊境遭到大規模入侵，給我們全國各地的社區帶來痛苦、犯罪、貧困、疾病和破壞。」

他還將談論外交政策，警告「我們的星球正徘徊在第三次世界大戰的邊緣」。

「是時候做出改變了，」他會說。「我們根本無法再維持這屆政府四年。」

美東時間22：00

根據CNN的演講摘錄， 前總統川普在今晚的演講中概述他對美國的願景，並描述他遇刺當日情景。

預計他還將呼籲團結並表示「我們社會中的不和和分裂必須得到治癒」。

請閱讀他演講的一些摘錄：

「今晚我站在你們面前傳遞著信心、力量和希望的信息。四個月後，我們將取得令人難以置信的勝利，我們將開始我國歷史上最偉大的四年。

「我們將共同為各個種族、宗教、膚色和信仰的公民開創一個安全、繁榮和自由的新時代。

「我們社會中的不和諧和分裂必須得到治癒。身為美國人，我們同呼吸共命運。我們一起崛起。或者我們會分崩離析。

「我競選總統是為了全美國，而不是半個美國，因為贏得半個美國並不意味著勝利。

「所以今晚，我懷著信念和奉獻精神，自豪地接受你對美國總統的提名。」

「今晚首先讓我向美國人民表示感謝，感謝你們在周六我的集會上發生暗殺事件後所給予的愛與支持。」

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