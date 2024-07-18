WSJ：川普如何再次完全掌控共和黨

共和黨總統參選人川普。（歐新社）

前總統川普 2020年連任失敗後，共和黨 內某些人士希望他順勢告退，但川普並未讓這些同僚如願以償。華爾街日報18日分析，早在周六遭遇槍手襲擊之前，川普其實已經消弭共和黨內絕大多數反對聲浪，暗殺未遂則讓剩餘的少數雜音隨之平息，本周登場的共和黨全國代表大會(Republican National Convention)上，包括昔日曾批評川普的反對派在內，全黨一致把川普拱上英雄地位，川普則靠著挑選范斯(JD Vance)為副手，加碼要以民粹主義改造共和黨。

包括馬斯克(Elon Musk)在內的富豪科技金主，如今紛紛被川普收編。報導指出，川普執政期間雖對共和黨全面掌控，但就在不久之前，川普控制權卻顯得搖搖欲墜。

2020年大選失利後拒絕承認敗選，加上後來發生國會暴動、2022年期中選舉 共和黨受到重挫，一連串打擊讓「川普主義」(Trumpism)陷入困境，川普支持度暴跌。共和黨高層及重量級金主則主張翻篇，尋找新一代接班人率領共和黨往前走，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)等十幾名黨員策畫角逐總統初選。

2022年11月，川普宣布第三次問鼎總統大選，時間點是共和黨遭遇期中選舉挫敗的七天後。四個月後，川普成了美國史上第一位遭到犯罪起訴的前任總統，川普則販賣印有監獄照(mug shot)的T恤，不斷強調自己是受害者以激勵基本盤，向支持者募款，促進政黨忠誠度。報導指出，川普打造了一支人數精簡但紀律嚴明的競選團隊，幾度意外獲勝。

川普周四就將正式接受共和黨提名，第三度成為共和黨總統候選人，美國現代史上不曾有過連任失敗總統的捲土重來前例。克里夫蘭總統(Grover Cleveland)1888年連任失敗，後來在1892年再次贏得大選。

華爾街日報分析，川普5月間「封口費」案遭到定罪，雖然因此成為重罪犯，競選募款卻因此一飛沖。連續幾個月來，川普在絕大多數決戰州的民調都領先拜登總統，外界對於拜登歲數過高、身心狀況能否適任的質疑，讓川普持續保持支持領先的優勢。

曾任川普2016賓州競選團隊顧問的共和黨選舉策略專家厄爾班(David Urban)說：「大家都說川普主義玩完了，結果，蹦的一聲，他又東山再起。」。厄爾班說，川普一路走來峰迴路轉，令人難以置信。

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