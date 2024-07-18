我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三中全會公報 免去秦剛中央委員職務卻仍稱「同志」

經文處長李志強談新職：聚焦四大任務

WSJ：川普如何再次完全掌控共和黨

記者顏伶如／即時報導
共和黨總統參選人川普。（歐新社）
共和黨總統參選人川普。（歐新社）

前總統川普2020年連任失敗後，共和黨內某些人士希望他順勢告退，但川普並未讓這些同僚如願以償。華爾街日報18日分析，早在周六遭遇槍手襲擊之前，川普其實已經消弭共和黨內絕大多數反對聲浪，暗殺未遂則讓剩餘的少數雜音隨之平息，本周登場的共和黨全國代表大會(Republican National Convention)上，包括昔日曾批評川普的反對派在內，全黨一致把川普拱上英雄地位，川普則靠著挑選范斯(JD Vance)為副手，加碼要以民粹主義改造共和黨。

包括馬斯克(Elon Musk)在內的富豪科技金主，如今紛紛被川普收編。報導指出，川普執政期間雖對共和黨全面掌控，但就在不久之前，川普控制權卻顯得搖搖欲墜。

2020年大選失利後拒絕承認敗選，加上後來發生國會暴動、2022年期中選舉共和黨受到重挫，一連串打擊讓「川普主義」(Trumpism)陷入困境，川普支持度暴跌。共和黨高層及重量級金主則主張翻篇，尋找新一代接班人率領共和黨往前走，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)等十幾名黨員策畫角逐總統初選。

2022年11月，川普宣布第三次問鼎總統大選，時間點是共和黨遭遇期中選舉挫敗的七天後。四個月後，川普成了美國史上第一位遭到犯罪起訴的前任總統，川普則販賣印有監獄照(mug shot)的T恤，不斷強調自己是受害者以激勵基本盤，向支持者募款，促進政黨忠誠度。報導指出，川普打造了一支人數精簡但紀律嚴明的競選團隊，幾度意外獲勝。

川普周四就將正式接受共和黨提名，第三度成為共和黨總統候選人，美國現代史上不曾有過連任失敗總統的捲土重來前例。克里夫蘭總統(Grover Cleveland)1888年連任失敗，後來在1892年再次贏得大選。

華爾街日報分析，川普5月間「封口費」案遭到定罪，雖然因此成為重罪犯，競選募款卻因此一飛沖。連續幾個月來，川普在絕大多數決戰州的民調都領先拜登總統，外界對於拜登歲數過高、身心狀況能否適任的質疑，讓川普持續保持支持領先的優勢。

曾任川普2016賓州競選團隊顧問的共和黨選舉策略專家厄爾班(David Urban)說：「大家都說川普主義玩完了，結果，蹦的一聲，他又東山再起。」。厄爾班說，川普一路走來峰迴路轉，令人難以置信。

▼收聽播客版(Podcast)：

川普 共和黨 期中選舉

上一則

川普暗示不保台 WSJ社論：台海若動盪 美太平洋盟邦不保

下一則

拜登拿新冠確診挖苦馬斯克金援川普 馬斯克疑拿他口誤反擊

延伸閱讀

川普若勝選美元必貶？正反兩方分析師展開激辯

川普若勝選美元必貶？正反兩方分析師展開激辯
川普暗示不保台 WSJ社論：台海若動盪 美太平洋盟邦不保

川普暗示不保台 WSJ社論：台海若動盪 美太平洋盟邦不保
拜登、川普雙重利空 華爾街蒸發逾5000億元

拜登、川普雙重利空 華爾街蒸發逾5000億元
川普「向台灣收保護費」 朱立倫：完全依賴美國是錯誤政策

川普「向台灣收保護費」 朱立倫：完全依賴美國是錯誤政策

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

2024-07-13 07:20

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃