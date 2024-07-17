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一洲焦點／美國為何要保台灣、新的共和黨、刺殺川普未遂說法不一

川普槍擊案調查小組：狙擊手曾與槍手對視

中央社紐約17日專電
預謀行刺前總統川普未果的槍手克魯克斯，行兇動機至今未明。圖為15日警察進入槍手克魯克斯家中進行調查。美聯社
預謀行刺前總統川普未果的槍手克魯克斯，行兇動機至今未明。圖為15日警察進入槍手克魯克斯家中進行調查。美聯社

預謀行刺前總統川普未果的槍手克魯克斯，行兇動機至今未明。美國媒體引述調查小組簡報案情的內容報導，槍手曾持測距儀與狙擊手互望，但致命的數分鐘與關鍵行兇動機仍需確認。

有線電視新聞網（CNN）引述調查人員的說法報導，克魯克斯（Thomas Matthew Crooks，前譯庫克斯）在事發當天通常需要工作，但他告訴老闆那天「有事要做」，也向同事說星期天會上班。

槍擊案當天下午約在案發前3個小時，克魯克斯攜帶外形類似雙眼望遠鏡的測距儀在造勢活動場地通過安檢進場，當時即引起安全人員注意。測距儀通常是獵人或射擊手設定遠距目標時使用。維安人員雖盯著場內的克魯克斯，但離開後就不知去向。調查人員依經驗判斷，兇手應該回到車上取槍。

當目擊證人看見克魯克斯在美國玻璃研究公司（American Glass Research）建物屋頂上爬行時，一名狙擊小組成員發現克魯克斯用測距儀觀察他們，當時雙方還互望。調查人員指出，克魯克斯由建物的空調設備爬上屋頂。

槍擊案發生後，因克魯克斯未攜帶身分證明，調查人員透過DNA庫才確認槍手身份。到了夜間11時，槍手父親報案兒子失蹤。他認為兒子拿槍去射擊場，應該下午1時返家。調查人員於案發後，在克魯克斯車中發現防彈背心、3個滿匣的彈匣和2個可遠距控制的爆裂物。

調查人員不清楚克魯克斯行刺川普（Donald Trump）後另有什麼計畫，如何使用防彈背心、可射擊近百輪的彈匣和遠距遙控炸彈。搜查克魯克斯住宅後，還發現另一件防彈衣、爆裂物遙控器及3D列印機。槍手家中最近幾個月收到數件郵包，有的寫著危險物品。

福斯新聞（Fox News）報導，克魯克斯的父母馬修及瑪莉（Matthew and Mary Crooks）都是持有證照的諮商師，兩人案發前幾個小時曾向當地警察局報案兒子失蹤。克魯克斯持槍離家父母是否知情，警方接到電話是否採取行動都有待釐清。

川普遇襲案至今4天，調查人員查閱槍手近期社群媒體動態與交友情況。高中畢業的克魯克斯取得當地專科學位後，計劃今年夏天就讀大學。調查人員雖釐清槍手當日部分行動順序，但無法確認行兇動機與關鍵數分鐘的狀況。

川普 槍擊 社群媒體

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