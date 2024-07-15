我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

終於揭曉 川普挑堅定盟友萬斯搭檔

他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁

頭頂豔陽示威 共和黨全代會外數百反川者怒吼要墮胎權

特派記者張文馨／密爾瓦基即時報導
街邊廣告車放送川普漫畫，寫著「我支持生命權、女人除外」。記者張文馨／攝影
街邊廣告車放送川普漫畫，寫著「我支持生命權、女人除外」。記者張文馨／攝影

共和黨全代會期間，數百名反川民眾聚集在全代會場一橋之隔的市中心密爾瓦基公園，頂著豔陽示威遊行。

來自拉斯維加斯的喜劇演員April帶著一隻半身高的川普人偶，穿插一些川普誇張式的台詞吸引目光，April表示，她來此對極端的讓美國再次偉大（MAGA）政策表達不滿，抗議共和黨將要提名一位身犯34項聯邦重罪的人擔任總統候選人，她要讓美國「再一次有趣」。

April表示，川普最糟糕的舉動，就是造成新冠危機、推翻墮胎權合法化，簡直罄竹難書。

現場不少參與民眾手舉墮胎權的標語，例如「把手從我的子宮移開」，街邊廣告車放送川普漫畫，寫著「我支持生命權、女人除外」；隔街則有零星反墮胎支持者大喊「墮胎是謀殺」。

此外，有民眾聲援巴勒斯坦人民，捍衛外來移民權益。

美聯社訪問活動發言人佛洛雷斯（Omar Flores），他說，不受川普在賓州遭遇槍擊事件影響，他們會持續辦下去。

有反對也有支持者，一名居住在密爾瓦基居民14日在全代會場外頭散步，他自稱是川普支持者，對賓州發生槍擊事件表達哀傷，像賓州這麼大的城市，居然發生暴力和犯罪，這應該停止。

他說，拜登治理之下的經濟狀況很糟糕，大家都了解川普3年多前的政績，相信川普此次重返白宮會做得更好。

川普預告15日將公布副手人選，這位密爾瓦基支持者說他看好不在熱門名單上的現年42歲、夏威夷州前任聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard），雖然機率不高，但他認為加巴德是一個很不錯的安全牌。

頭頂豔陽示威，共和黨全代會外數百反川者怒吼要墮胎權，對街則有零星反墮胎支持者抗議...
頭頂豔陽示威，共和黨全代會外數百反川者怒吼要墮胎權，對街則有零星反墮胎支持者抗議。記者張文馨／攝影
頭頂豔陽示威，共和黨全代會外數百反川者怒吼要墮胎權。記者張文馨／攝影
頭頂豔陽示威，共和黨全代會外數百反川者怒吼要墮胎權。記者張文馨／攝影
反川支持者在共和黨全代會場外集會。記者張文馨／攝影
反川支持者在共和黨全代會場外集會。記者張文馨／攝影
來自拉斯維加斯的喜劇演員April帶著一隻半身高的川普人偶，穿插一些川普誇張式的...
來自拉斯維加斯的喜劇演員April帶著一隻半身高的川普人偶，穿插一些川普誇張式的台詞吸引目光。記者張文馨／攝影

川普 墮胎 賓州

上一則

終於揭曉 川普挑堅定盟友萬斯搭檔

延伸閱讀

川普副手人選揭曉：俄亥俄州參議員萬斯

川普副手人選揭曉：俄亥俄州參議員萬斯
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了
川普遇刺維安漏洞說四起 馬斯克帶風向批特勤局請女探員

川普遇刺維安漏洞說四起 馬斯克帶風向批特勤局請女探員
川普遇槍擊無大礙 比特幣漲破6.2萬美元創兩周來新高

川普遇槍擊無大礙 比特幣漲破6.2萬美元創兩周來新高

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
第一夫人吉兒日前被問如何看民主黨人逼宮拜登，她怒飆記者「別對我大叫」。圖為吉兒8日在喬治亞州競選活動畫面。（歐新社）

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

2024-07-09 08:15
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

2024-07-13 07:20
川普在競選集會上被槍擊，現場民圍看特勤局特工帶著川普離去。（美聯社）

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

2024-07-13 21:59

超人氣

更多 >
4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰

4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰
50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡
FBI破解手機獲2600條線索 20歲男拿父親槍枝行刺川普

FBI破解手機獲2600條線索 20歲男拿父親槍枝行刺川普
行刺川普槍手遭同學爆料：常被霸凌、槍法太差被射擊校隊勸退

行刺川普槍手遭同學爆料：常被霸凌、槍法太差被射擊校隊勸退
新買物品包裝內矽膠乾燥劑別丟 它的用途多過你所知

新買物品包裝內矽膠乾燥劑別丟 它的用途多過你所知