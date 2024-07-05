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北約峰會下周華府登場 白宮預告將對中方傳遞強烈訊息

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國下周將在華府主辦北約（NATO）峰會。圖為位在比利時布魯塞爾的北約總部。(新華社)
美國下周將在華府主辦北約（NATO）峰會。圖為位在比利時布魯塞爾的北約總部。(新華社)

美國下周將在華府主辦北約（NATO）峰會，白宮資深官員5日在背景簡報會預告，會議重點將包含支持烏克蘭，以及北約在印太區域的夥伴關係，預計將對中國傳遞強烈訊息；身為東道主的美國總統拜登將在11日下午舉行記者會。

今年恰逢北約成立75周年，在烏克蘭戰爭爆發以來，北約增加芬蘭和瑞典兩名新盟國，白宮資深官員表示，北約是最強大的防禦聯盟，對大西洋安全不可或缺。

資深官員表示，此次北約峰會除會員國參與，美國也邀請歐盟、日本、南韓、澳洲和紐西蘭代表與會；北約將就支持烏克蘭做出新宣布，若俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）以為他可以比北約國家對烏克蘭的支持撐更久，那麼普亭是錯得離譜。

適逢匈牙利總理奧班（Viktor Orban）正在莫斯科訪問，這名資深官員表示，奧班此舉無助推動和平，也無助促進烏克蘭的主權、獨立與領土完整，此事引發美國關切。

資深官員表示，研擬中的北約公報將包含針對中國相當強硬的立場，為支持俄羅斯國防工業，有九成的半導體製品來自中國，中方對莫斯科的軍工支持是此次北約關注的話題之一。

此外，這次北約峰會邀請亞洲夥伴參與，資深官員表示，會議將聚焦韌性、打擊假訊息、網路，以及針對新興科技的合作。

北約 烏克蘭 白宮

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