美赴中留學驟減9成 中國知名學者看不到美國生：很想念

美國留學生在蘇州學習刺繡技藝。（新華社檔案照）

華爾街日報報導，雖然中國已解除嚴格的防疫措施，但美國留學生回歸中國的速度一直很慢，從疫情 前的約1.1萬人減為目前不到1000人；在知名中國學者的課堂上，原本1/3是美國留學生，如今卻沒有1個美國留學生。

報導以中國知名國際關係研究學者吳心伯為例，指他在復旦大學教授10多年的中國外交政策課程期間，疫情前通常1/3是美國留學生。疫情爆發後，大部分外國留學生基本上無法在中國入學。等到2023年復旦大學恢復正常課程後，吳心伯班上約30名留學生中，沒有1個人來自美國。

吳心伯表示，他很想念這些美國學生，並指這些美國學生曾向他提出了很多「生動的問題」，讓他了解到美國人是如何看待中國的。

報導指出，中國2022年底結束嚴格的防疫措施後，儘管美中都承諾要恢復兩國普通民眾的交流，且中國國家主席習近平2023年11月會晤美國總統拜登（Joe Biden）時承諾，希望未來5年吸引5萬名美國學生前往中國，但美國留學生回歸中國的速度一直都很慢。

根據國際教育協會（Institute of International Education）統計，在COVID-19疫情爆發前的最後一個完整學年，有超過1.1萬名美國人在中國留學，當時中國是最受美國學生歡迎的非歐洲海外留學目的地，在總排名中位居第7。但到2023年6月，中國的總排名退出了前20名外。

目前在中國留學的美國人數量，並無官方統計數字。美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）6月間在演講中表示，在中國留學的美國學生約為800人。美國國務院 發言人隨後表示，這一數字「只代表那些參加大學學分項目的學生」。

中國智庫「全球化智庫」（Center for China and Globalization）理事長王輝耀則估計，目前在中國的美國留學生人數接近3000人，但這一估計包涵並非攻讀學位的訪問學生；而中國駐美國大使館發言人劉鵬宇說，據不完全統計，目前在中國的美國留學生「數以千計」。

相對地，根據國際教育協會數據，2022至2023學年在美國的中國留學生 ，多達約29萬人。

針對中國的美國留學生人數大幅下滑，首都師範大學外籍副教授莫大偉（David Moser）表示，中國較晚取消防疫限制可能只是原因之一，隨著美中緊張局勢加劇及習近平任內加強控制言論，中國的美國留學生數量已連續10多年呈下降態勢。疫情後，即使中國重新對外國人開放，美國留學生「並沒有回來」。

報導指出，事實上，即使在疫情爆發前，中國的美國留學生人數，也比2012年的高峰減少逾1/5。而疫情過後，美國留學生未見回歸的一個主要因素，是美國國務院發布的三級旅行警告，建議美國人「重新考慮」前往中國和香港，理由是「存在任意執法的問題，包括出境禁令，以及不當拘留的風險」。

一些赴中國學習計劃的負責人則說，阻礙美國人到中國留學的其他因素，還包括航班減少且價格更貴；與其他目的地相比，獲得中國學生簽證相對困難，以及適應中國的數位系統（例如微信的普遍使用）等其他挑戰。

報導提到，像莫大偉及吳心伯這樣的學者們都認為，美國留學生人數下降，不利於更廣泛的美中關係。莫大偉表示，美國真的需要在政府、商界、學術界各個層面都有「中國通」，「美國少了一代了解中國的人」。

報導指出，吳心伯6月間曾前往華盛頓，部分目的是遊說美國國務院放寬赴中國的旅行警告。他說，無論政治氣候如何，派遣更多的美國學生到中國都符合美國利益，「即使把中國視為敵人，也要更好地了解你的敵人」。