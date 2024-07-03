拜登今與賀錦麗午餐會 備受矚目

副總統賀錦麗民調和拜登一樣低迷。（美聯社）

要求退選聲浪四起，華盛頓郵報報導，拜登 今天(3日)將與副總統賀錦麗在白宮舉行午餐會議。這是某些民主黨人士透露希望賀錦麗替代拜登參選之後的一場關鍵會議。加州州長紐森 (Gavin Newsom)則將代表拜登前往幾個搖擺州助選。

華盛頓郵報報導，紐森發言人說，紐森4日將抵達密西根州，6日轉往賓州，8日則赴新罕布夏州。拜登本周末在賓州既定行程，包括7日在費城 有一場造勢活動。

與拜登交情甚篤的民主黨南卡羅來納州聯邦眾議員柯里本(James Clyburn)3日表示，電視辯論會之後，拜登對於排除各界的疑慮要更努力才行。

柯里本接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說：「我跟很多人一樣，都希望多聽聽總統的說法。」他說，拜登應該參加沒有劇本、類似里民大會(town hall)形式的會議。

柯里本說，如果能夠做到，「我覺得可以讓許多人覺得滿意」。

柯里本表示，辯論會結束迄今並沒有跟拜登有過一對一談話，但與拜登幕僚則一直保持聯繫。根據媒體報導，柯里本3日稍晚將與拜登通話。

白宮表示，拜登在辯論會結束後首次接受的媒體專訪，將是5日於威斯康辛州接受電視台訪問，接下來7日則在費城有造勢活動。