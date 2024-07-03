紐時：拜登正在考慮退選

美國總統拜登。路透

紐約時報3日以「拜登 告訴盟友他正考慮退選」為題報導，美國總統拜登告訴一位重要盟友，經過上周災難性的辯論表現後，他知道如果無法在未來幾天讓公眾相信他能勝任總統工作，他可能無法挽救自己的候選人資格。

這名未具名盟友強調，拜登仍在爭取連任，但他明白，接下來幾次露面一定要順利，包括定於周五接受美國廣播公司新聞台的採訪以及在賓州和威斯康辛州的競選活動。

這位盟友表示，「他知道，如果他再有兩場活動像那樣，到周末我們就會處於不同的境地」。這名盟友指的是拜登在辯論中猶豫不決、注意力不集中的表現。

這段談話首次公開表明，在上周四辯論台上的毀滅性表現後，拜登正在認真考慮是否可以重整旗鼓。人們愈來愈擔心他能否選下去以及他是否可以再擔任四年總統。

拜登的一名高級顧問也要求匿名討論這一情況，他表示拜登「很清楚他面臨的政治挑戰」。

白宮 發言人貝茲則說，這個報導完全錯誤。

競選官員緊張地關注著民調，他們意識到糟糕的數字可能會加劇危機。哥倫比亞廣播公司（CBS）周三的一項民意調查顯示，自辯論以來，前總統川普在全國範圍內以50% 對48% 的支持率領先於拜登，在搖擺州則以51%對48% 的支持率領先拜登。

報導指，拜登正在慢慢與民主黨 的民選官員接觸，定於3日晚在白宮與民主黨州長舉行會議。

他也繼續與他長期信任的人接觸，並告訴至少一個人，他原本計畫繼續前進，不理辯論成敗，並將焦點轉回他的挑戰者川普身上，但目前似乎放棄此一計畫。

自從上周四辯論結束來，拜登的幾位盟友一直與他的家人、顧問聚集在一起，他們強調，總統仍在為自己的政治生涯而奮鬥，他們在很大程度上還認為，此刻是仍可以自辯論失敗中恢復回來的機會，不認為已被排除在外。

但他們說，拜登也很清醒地認識到，他要透過艱苦的努力才能讓選民、捐助者和政治階層相信，他的辯論表現是例外的反常。