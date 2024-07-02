我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

水門案記者：關係人曝拜登近半年有明顯衰退跡象

澎湖漁船遭中國強行帶走 台出動3艦艇與7海警船對峙

最高法院同意受理電子菸申請限制、成人網站年齡規定

記者顏伶如／即時報導
北卡州一家商店裡展示的調味電子菸。(路透資料照)
北卡州一家商店裡展示的調味電子菸。(路透資料照)

最高法院2日宣布，同意於10月開始的新會期受理電子菸業者對食品及藥物管理局(FDA)申請限制的提告官司，以及德州新法對瀏覽色情網站做出年齡驗證規定引發的言論自由訴訟。

有線電視新聞網(CNN)分析，最高法院本會期剛對墮胎藥丸使用做出重要判決，大法官則將在電子菸申請規定訴訟中再度針對聯邦機關權限與科學專家建議做出評估。

去年上路的德州新法要求成人網站必須設有網友年齡驗證規定、加註內容對未成年兒童有害的顯著警語。情色產業代表組成的「自由言論聯盟」(Free Speech Coalition)則以違反憲法第一修正案為由對德州新法提告。

過去幾年，公共衛生專家對越來越多美國青少年使用電子菸提出警告。2023年公布研究顯示，約有210萬名美國兒童固定使用電子菸，其中絕大多數使用產品為加味(flavored)電子菸。

藥局拒絕數十款糖果或甜點口味的加味電子菸產品的申請，製造商因此提告。今年稍早，保守派居多數的聯邦第五巡迴上訴法院裁定食藥局敗訴，法官批評食藥局措施害得業者為了申請產品許可「白忙一場」，食藥局拒絕手段則不合法。

代表美國政府在最高法院打官司的聯邦總律師(U. S. Solicitor General)伊莉莎白‧普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)向最高法院指出，食藥局從來沒有禁止加味電子菸，但因為加味電子菸對青少年造成重大危害，業者提出產品申請時必須承擔責任，證明產品對成年人使用者帶來的益處遠遠勝過對青少年的傷害。

聯邦第五巡迴上訴法院今年3月裁定，對色情網站做出年齡驗證規定的德州新法得以實施，新法避免未成年人接觸情色訊息，符合公共利益。成人娛樂產業工商團體則在4月向最高法院上訴。

藥局 德州 墮胎

上一則

NBC：拜登辯論表現不佳讓川普順勢延後公布副手

延伸閱讀

最高法院裁決「川普公務行為享豁免權」 拜登發聲明譴責

最高法院裁決「川普公務行為享豁免權」 拜登發聲明譴責
川普享極大豁免權 自由派大法官：授予總統採激烈行徑

川普享極大豁免權 自由派大法官：授予總統採激烈行徑
川普享豁免權 拜營：最高院把通往獨裁政權鑰匙交川普

川普享豁免權 拜營：最高院把通往獨裁政權鑰匙交川普
藐視國會入獄 班農：引以為傲 在獄中仍會支持川普

藐視國會入獄 班農：引以為傲 在獄中仍會支持川普

熱門新聞

2024美國總統大選的首場電視辯論會，於美東時間27日晚間9時展開，拜登總統與前總統川普再次對決。（截自CNN直播）

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

2024-06-27 22:50
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
川普（左）與拜登（右）在總統大選辯論會激烈交鋒。（美聯社）

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

2024-06-28 00:10
拜登總統(左三)會不會退選，第一夫人吉兒‧拜登(左四)、拜登之妹薇拉瑞‧拜登(左二)等人的意見最關鍵。(美聯社)

Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友

2024-06-29 22:00
第一夫人吉兒（右）被質疑「過度保護」拜登，提防官邸工作人員有所接觸。(美聯社)

前白宮攝影踢爆府內早知拜登「不適任」質疑第一夫人隱瞞健康狀況

2024-06-30 22:30

超人氣

更多 >
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
重要通知 中國駐美使領館轄區調整

重要通知 中國駐美使領館轄區調整
他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師
畢業典禮打老師的台生 北大沒錄取又被復旦開除學籍

畢業典禮打老師的台生 北大沒錄取又被復旦開除學籍
曾神準預測9屆總統大選 美學者再斷言「拜登勝選」

曾神準預測9屆總統大選 美學者再斷言「拜登勝選」