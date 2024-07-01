甩國會暴動罪名陰影 最高法院再清除川普選舉路障

最高法院。美聯社

最高法院今天裁決前總統川普 享有一定程度的豁免權，川普可能選前無須再出席意圖改變2020年選舉結果的國會山莊暴動事件審訊。最高法院的決定除了暫時清除川普選舉司法路障外，更衝擊未來美國總統的執政權限。

最高法院3月否決川普（Donald Trump）不得出現在州選票的判決，確定他有參選資格，今天再度做出對川普陣營有利的決定。最高法院認定總統執行權力期間享有部分刑事豁免權，但不包括私人行為。美國輿論多認為，這項具歷史指標的決定將衝擊未來美國總統職務的法律界定。

最高法院6比3票的決定形同否決聯邦上訴法院2月就特別檢察官史密斯（Jack Smith）提出有關總統犯罪沒有豁免權的判決結果。川普已推文指這是美國憲法與民主的重大勝利。

民主黨希望透過司法程序阻撓川普順利競選，包括封口費案等4大案件共90多項罪名中，以涉嫌推翻總統選舉結果的2021年1月6日國會山莊暴動為核心，最高法院判決後，川普可能無須為此出席法院審訊，等同清除11月5日投票日前的路障。

最高法院過去對總統選舉爭議做出重要判決不是首次。

小布希 （George W. Bush）與高爾（Al Gore）2000年因多州票數接近展開大規模人工計票，其中以佛羅里達州的選舉人票最為關鍵，最高法院對布希訴高爾案裁決禁止佛州 最高法院提出重新計票，形同宣布小布希勝選。1974年，最高法院不記名要求身陷水門案竊聽風暴的尼克森（Richard Nixon），遵循特別檢察官的調查傳喚，尼克森不久宣布辭去總統職務。

這起川普訴美國案（Trump v US）情節未如前兩案戲劇化，但具高度歷史意義。「華爾街日報」（Wall Street Journal）分析，佛州計票案是關於選舉程序，水門案阻止了尼克森連任的野心，川普豁免權案兼具上述兩案元素，一場正在進行的選舉加上前政府提出執行豁免的行政特權要求。

有線電視新聞網（CNN）指出，川普陣營提出總統若不能全面享有豁免，施政將受限，總是恐懼離開白宮後遭激進檢察官針對。最高法院4月口頭辯論案件時，在9人組成的最高法院中，6人屬保守派、3人屬自由派，有人接受這項意見。