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川普預告辯論策略：攻擊杭特 惹怒拜登

編譯廖振堯／即時報導
前總統、共和黨總統參選人川普27日抵達喬治亞州亞特蘭大國際機場，參加由CNN主辦的2024年首次總統大選辯論。(路透)
前總統、共和黨總統參選人川普27日抵達喬治亞州亞特蘭大國際機場，參加由CNN主辦的2024年首次總統大選辯論。(路透)

總統拜登和前總統川普於美東西時間27日下午九時舉行首場電視辯論，由有線電視新聞網(CNN)主辦，是兩人時隔四年後再次對峙；川普2020年辯論時便已將拜登次子杭特(Hunter Biden)當作攻擊目標之一，他預告本次辯論還會提到杭特。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，2019年杭特爆出電郵門事件，據稱他送修的三台筆電中的電郵紀錄顯示與烏克蘭能源公司可疑的商業交易，以及杭特的吸毒和不雅影像。在2020年的首場辯論中，川普指控拜登擔任副總統期間杭特收受外國商業夥伴款項，拜登表示「完全不可信」、都是「俄羅斯的計畫」，數周後的第二場辯論中川普再度以此攻擊。

川普在最近的保守派會議上表示，「這不是俄羅斯的假資訊，這是為了要干預選舉目的而編造的故事，我想我們會在辯論中討論這個問題。」川普競選團隊發言人李威特(Karoline Leavitt)也說，如果CNN想要證明他們是公正平衡，就應該提問拜登為什麼2020年辯論時謊稱杭特的筆電事件不可信。

而杭特本月11日甫因2018年吸毒非法購槍被判成罪，三項罪名均成立，川普可能也會在辯論中提起此事。不過川普應會避免攻擊杭特的毒癮問題，他在先前的訪問中便已表示「他了解成癮的情況」，並提到親哥小佛瑞德·川普(Fred Trump Jr.)也有酗酒問題。

川普的一位盟友透露若川普當選，會明智地幫杭特減刑。而另一位熟悉籌備的消息人士稱，拜登幕僚們認為川普2020年辯論猛烈抨擊杭特時，反而因此激發拜登強力回擊，所以他們很樂意看到這種情況再次發生；消息人士更說，拜登準備重申他沒有計畫赦免或為杭特減刑。

一些共和黨人則認為提到杭特定罪是個糟糕的策略，因為川普自己也才因「封口費案」被判偽造商業紀錄罪，這只會讓拜登順勢抓住把柄，並讓獨立選民和搖擺選民退卻。

川普 拜登 俄羅斯

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