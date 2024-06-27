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Axios獨家：前第一夫人米雪兒 私下對拜登家族不滿

美人口普遍老化僅西語裔持續成長 牽動政治板塊

回嗆美副卿 中國官媒：學文學理 還要你拍板？

世界新聞網╱即時報導
(新華社檔案照)
(新華社檔案照)

副國務卿坎伯(Kurt Campbell)日前出席華府智庫演說時表示，美國歡迎中國留學生來美學習人文學科而非科學，同時要擴大招募印度學生來美鑽研理工和技術領域學門。他的談話引發關注，具有中國官方背景的微信公眾號「長安街知事」發文指出，美國濫用「威脅國家安全」，製造學術欺凌，「無視學術自由，甚至還拍板中國人該學什麼不該學什麼，真是滑天下之大稽。」

據報導，美國與中國近年的科技貿易戰方興未艾，美國不斷對中國祭出高科技業的防堵和制裁；近年也不時傳出中國到美國的留學生在海關遭到盤查，甚至被遣返回中國的案例。「長安街知事」稱，中國在美留學生有數十萬人，為美國創造了可觀經濟效益，也大大充實和活化美國的科技創新力量；根據統計，美方近年來無端滋擾盤查遣返的中國留學生，學習方向多為人工智慧、資訊科學、網路安全等領域。

文章表示，不讓中國留學生學習理工科，這種聲音在美國政壇很有市場。先前就有反華議員聲稱「中國學生可不能來美國學習量子運算和人工智慧等專業，莎士比亞文學才是他們求學的最佳選擇」。而這種喊話，也早已是實打實的操作。這些年，美國政府對中國留學生赴美學習百般阻撓，尤其對理工科學生極盡滋擾之能事。在川普政府時期，一度推出臭名昭著的「10043」行政令，規定簽證官可以以學生（學者）就讀專業及研究方向、畢業於特定高校或接受國家留學基金資助等為由，拒發學生或訪問學者類相關簽證。此後，在政策執行過程中，只要留學生曾經的學習背景有一絲理工科影子，幾乎都會被卡乃至「一刀切」拒簽。隨後的 「中國行動計劃」，更是變本加厲，專門審查與中國存在合作關係的科學家。待拜登政府上台後，「歡迎中國學生赴美留學」的承諾言猶在耳，但過度審查以及嚴重侵害中國在美留學人員合法權益的行為依舊普遍。

文章指出，美國自詡「燈塔」，號稱開放包容和學術自由，最愛掛在嘴邊的就是「科學無國界」。但事實證明，其才是心中之「界」最重、築「牆」手段最多的一個。「以用濫了的『威脅美國國家安全』，祭出政治大棒製造學術欺凌，無非是為了『千秋萬代，唯我獨霸』，踐踏法律規則、無視學術自由，甚至還拍板中國人該學什麼不該學什麼，真是滑天下之大稽。」

中國留學生 遣返 簽證

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