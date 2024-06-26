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2024環太軍演將登場 「擊沉」演習將瞄準中國兩棲攻擊艦？

記者林宸誼／即時報導
兩年一度的環太平洋演習（RIMPAC）6月27日起到8月1日在夏威夷群島及周邊區域舉行，此次軍演重點之一是以實彈擊沉一艘4萬噸重的目標艦艇「塔拉瓦」號（Tarawa）兩棲突擊艦。有分析認為，這是美國與盟友在為中國以兩棲攻擊艦武力攻台的可能作準備。（環球網）
兩年一度的環太平洋演習（RIMPAC）6月27日起到8月1日在夏威夷群島及周邊區域舉行，此次軍演重點之一是以實彈擊沉一艘4萬噸重的目標艦艇「塔拉瓦」號（Tarawa）兩棲突擊艦。有分析認為，這是美國與盟友在為中國以兩棲攻擊艦武力攻台的可能作準備。（環球網）

兩年一度的環太平洋演習（RIMPAC）6月27日起到8月1日在夏威夷群島及周邊區域舉行，共有29個國家超過2.5萬人參與。此次軍演重點之一是以實彈擊沉一艘4萬噸重的目標艦艇。有分析認為，這是美國與盟友在為中國以兩棲攻擊艦武力攻台的可能作準備。

美國之音報導，根據美國海軍的新聞稿，兩年一度的聯合軍事演習將有來自29個國家的40艘水面艦艇、3艘潛艇、14國的陸軍部隊、150多架飛機和超過2萬5千名官兵參加。相較2022年的26國38艘艦艇的陣容，本屆環太軍演規模更為龐大。

美國海軍第三艦隊聲明指出，「作為世界上最大的國際海上演習，環太軍演整合部隊在動態海上環境中的能力，以展示全方位軍事行動中持久的互通性。」

此次演習的項目將包括反潛戰、多艦水面戰、多國兩棲登陸以及航艦打擊群對抗實彈部隊的「多軸防禦」等一系列場景中的多領域戰爭。

「擊沉」（SINKEX）課目是環太軍演受人關注的重頭戲，也就是參與方使用反艦武器對目標艦艇進行實彈打擊。

每次軍演選擇的「靶艦」的種類和重量級都不盡相同。今年環太軍演的「擊沉」演習目標將是已退役的4萬噸級「塔拉瓦」號（Tarawa）兩棲突擊艦。

美國軍事新聞網站「戰區」（The War Zone）報導，這是環太軍演時隔十年再次使用兩棲攻擊艦作為靶艦。報導說，美國海軍從2022年或更早就開始計畫將「塔拉瓦」號用於擊沉演習。

分析人士說，環太軍演今年計畫將「塔拉瓦」號巨型兩棲突擊艦作為擊沉目標，是為了應對中國近年來在巨型兩棲攻擊艦和航艦方面的發展，以及將這些艦艇用於台海衝突中的可能。

美國軍方表示，實彈演習提供逼真的訓練，這可以幫助夥伴國的軍隊提高規劃、溝通和執行複雜海上行動，如精準打擊和遠端打擊的能力。

美國智庫國際評估與戰略中心高級研究員費舍爾（Richard D. Fisher, Jr.）表示，中國目前有8艘2萬噸以上的具備大型登陸平台的兩棲攻擊艦，他們現在正在裝備第4艘4萬噸的可登陸直升機的攻擊艦。

費舍爾進一步指出，塔拉瓦號的大小與中國的直升機起降登陸艦（LHD）大致相同，2024年環太軍演向中國人證明，可以很快擊沉他們的075型LHD。

夏威夷

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