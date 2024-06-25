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總統辯論看點整理：拜登選右講台有玄機 川普拿下最後發言權

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總統辯論看點整理：拜登選右講台有玄機 川普拿下最後發言權

編譯盧思綸／即時報導
2024年美國總統大選辯論將在美東時間27日登場，屆時拜登和川普將睽違4年重新站上辯論台正面交鋒。（路透）
2024年美國總統大選辯論將在美東時間27日登場，屆時拜登和川普將睽違4年重新站上辯論台正面交鋒。（路透）

辯論會時間地點

2024年美國總統大選首場電視辯論會將在美東時間6月27日晚間9時登場（台灣時間6月28日上午9時），由有線電視新聞網（CNN）於搖擺州喬治亞州首府亞特蘭大總部攝影棚舉行，屆時將見證拜登川普睽違4年、身分對調後重新站上辯論台正面交鋒。

辯論會誰主持？

本次辯論會推出男女雙主持連袂鎮場，分別是塔珀（Jake Tapper）與巴什（Dana Bash）。

55歲塔珀是CNN華盛頓首席記者兼主播，曾多次主持兩黨總統初選辯論，其專業曾獲美國政治學會（ASPA）表揚，並榮膺多個新聞獎項；53歲巴什是CNN首席政治記者，亦曾主持總統初選辯論，更坐鎮CNN重要選舉之夜，是美國新聞界女力代表之一。

辯論會程序規定

整場辯論預計90分鐘，中間穿插2次廣告，期間候選人不得與幕僚團隊接觸；本次更有別於歷屆辯論，將採取閉門模式，攝影棚內將沒有觀眾。

在辯論規定方面，辯論人無須準備開場白，答題時間為2分鐘、回應時間為1分鐘，另有2分鐘結語。

拜登團隊已事先贏得拋硬幣環節，可決定講台位置或最後進行結語。拜登選擇右邊講台，將出現在轉播畫面的右邊，川普則將擁有首場辯論會的最終結語發言權。

辯論會防止打斷措施

印度時報分析指出，選擇左右講台也是大有玄機。當畫面呈現左右對稱時，觀眾比較容易受到右邊所吸引，有利於拜登接受到更多選民關注。

過程不得使用道具、小抄，講台僅限紙、筆和一瓶水。

除此之外，為了防止打斷發言，其中一名辯論人發言時，另一名的麥克風將作靜音。Politico報導指出，這是拜登團隊提出的要求，2020年川普不停插話使得辯論稍嫌失焦。外界解讀少了場邊支持者叫陣也對川普來說較為不利。

再者，主持人也可以切斷辯論人麥克風，避免你來我往打斷發言，並且「使用手邊一切工具」嚴格掌控時間，維持「文明辯論」。

CNN旗下多個頻道將進行現場直播，包括CNN、CNN International、CNN en Español與線上串流平台Max。而CNN官網（CNN.com）亦將同步放送。另外，Fox News、ABC、NBC與C-SPAN也獲得授權，保留CNN標誌在畫面上進行轉播。

下一場辯論會訂於9月10日由美國廣播公司（ABC）主辦，預計由知名主播繆爾（David Muir）與戴維斯（Linsey Davis）共同主持。對此美聯社指出，拜登和川普要是在首輪辯論「凸槌」，將持續發酵將近3個月時間，嚴重影響競選局面。

本次辯論創下先例

美聯社也分析，本場辯論創下許多先例，很有可能重塑大選格局。

這是美國近代以來，首次兩黨推定參選人提前在大選季之前站上辯論台交鋒，而且兩位競爭者的年齡都前所未有地「不容小覷」，81歲拜登是美國史上最高齡在位總統，川普也在14日正式滿78歲，不免令外界質疑他們的戰力狀況。

再者，川普日前在紐約封口費案被判34項罪名成立，成為總統辯論史上首位被判重罪的辯論人。

拜登 川普 美國總統大選

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