最高法院會期尾聲重大判決還有川普豁免權、墮胎權等

最高法院會期進入尾聲，暑期休會前仍有幾個重要裁決。(美聯社)

最高法院會期進入尾聲，暑期休會前將宣布的重要裁決包括前總統川普 豁免權、婦女緊急墮胎 權、家暴犯擁槍權等。有線電視新聞網(CNN)19日分析，尚待宣布的判決對今年總統選舉可能帶來重大影響，如同兩年前最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)引發效應；民意對最高法院觀感創下歷年新低，保守派大法官 艾里托(Samuel Alito)遭爆料2021年國會暴動發生後在住家前院倒掛國旗，成為輿論熱議焦點。

最高法院在7月之前將宣布的裁決包括：

＊川普主張擁有絕對豁免權

特別檢察官史密斯(Jack Smith)對川普提出干預2020年選舉刑事起訴，川普辯稱總統擁有絕對豁免權。CNN分析，關鍵在於大法官對川普2020年大選過後的作為將認定屬於總統「公務」(official)或「私人行為」，若為「私人行為」則沒有豁免權。川普的主張先前已被華府聯邦上訴法院駁回。

＊緊急狀況下的婦女墮胎權

大法官將決定在嚴格禁止墮胎的紅州，孕婦因健康危急而送醫時墮胎是否違法。愛達荷州法律禁止醫師為婦女墮胎，唯有孕婦性命垂危得以例外，即使孕婦將受到長期健康損害，同樣不准墮胎。拜登政府主張，聯邦法律規定如果孕婦健康面臨危險，醫院就應該墮胎。拜登政府立場獲得聯邦上訴法院贊同。「莫利訴美國案」(Moyle v. U.S.)裁決結果，將讓墮胎權在今夏成為選舉熱門話題。

＊國會暴動暴徒要求減輕刑責

前任賓州警察費雪(Joseph Fischer)因參加2021年1月6日國會暴動而遭聯邦檢察官起訴，但對妨礙公務程序罪名提出質疑。由於川普以及大約350名參加國會暴動群眾也都遭到相同罪名起訴，「費雪訴美國案」(Fischer v. U.S.)裁決影響重大。

＊家暴犯擁槍權

被法院發布家暴禁制令的民眾是否有權持槍，大法官將對憲法第二修正案做出解釋。德州男子拉希米(Zackey Rahimi)涉嫌槍擊案及毆打前女友而被法院發布家暴禁制令，位於路易斯安納州的聯邦上訴法院同意拉希米律師主張，認同拉希米擁有憲法保障的擁槍權。

＊政府能否規範臉書(Facebook)

「穆迪訴網路選擇案」(Moody v. NetChoice)及「網路選擇訴派克斯頓案」(NetChoice v. Paxton)裡，大法官將決定佛羅里達州、德州州法能否對臉書及X等社群媒體的發言規定祭出規範。

＊清除網路虛假信息(disinformation)

「莫爾西訴密蘇里案」(Murthy v. Missouri)中，大法官將決定如果白宮、聯邦調查局(FBI)等政府單位以發現虛假信息為由要求社群媒體平台移除內容，是否觸犯憲法第一修正案的言論自由保障。