我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被判罪、財務困難...拜營為川普祝壽 列出78項「成就」反諷

曾涉性侵案中國男星再婚生女 網算小孩年紀傻眼

被判罪、財務困難...拜營為川普祝壽 列出78項「成就」反諷

編譯盧炯燊／即時報導
川普慶祝78歲生日，與粉絲同樂。(路透)
川普慶祝78歲生日，與粉絲同樂。(路透)

將再度代表共和黨角逐白宮大位的前總統川普14日過78歲生日，拜登總統的競選團隊藉此機會「祝賀」，列出對方有78項「成就」的清單來嘲諷，凸顯他在法律上遇到的麻煩，以及在任時面臨的一些爭議問題。

清單上的「成就 」包括川普在封口費案被判罪成、作為商界老闆遇到財務困難、對2017年維州夏洛茨維爾(Charlottesville)白人至上主義組織集會處理不當(這次集會導致極右組織抬頭)、應對新冠疫情不力、推翻歐記健保失敗、對最高法院推翻「羅訴韋德案」，自稱有功……等。

拜登競選團隊發言人辛格(James Singer)在聲明中同時送上「祝福」說，「唐納(Donald)︰生辰快樂。你是個無賴、失敗者、騙子，是對我們民主、經濟、權利及未來的威脅。」

辛格又說：「代表美國提早送上79歲生日禮物：確保你永遠不再成為總統。」

前總統川普過78歲生日，拜登總統的競選團隊高調「祝賀」，嘲諷川普有78項「成就」...
前總統川普過78歲生日，拜登總統的競選團隊高調「祝賀」，嘲諷川普有78項「成就」。圖為拜登出席G7峰會。(美聯社)

至於川普本人，出席美國最大川粉俱樂部Club 47 USA，在佛州棕櫚灘郡會議中心舉行的活動來慶祝生日。

其實他不想別人提及78歲生日，本月9日(星期日)在拉斯維加斯出席造勢活動時，有支持者為他唱起生日快樂歌時他就無奈的說，「別告訴我這個，我不想聽這個」，又打趣說要假裝這一天不存在。

在川普78歲的同時，拜登也已81歲高齡，兩位老人家代表兩大政黨角逐全球最強國家的最高領導職務，民調顯示，年齡是選民對拜登更關心的問題。

CBS News/YouGov本月初的民調發現，50%選民認為川普的心理及認知狀況適合擔任總統，只有35%選民對拜登持有同樣的看法。

川普基本上沒有就年齡問題攻擊拜登， 而是多次批評拜登無能，是歷史上最糟糕的總統。不過川普陣營經常以口誤、搞不清楚方向、踩空跌倒等來嘲諷拜登不適任總統。

拜登 川普 民調

上一則

川普78歲生日 5000鐵粉同歡、票價35元起

延伸閱讀

「並非犯罪」司法部不會因「藐視國會」起訴部長加蘭德

「並非犯罪」司法部不會因「藐視國會」起訴部長加蘭德
「最高法院裁決撤銷了重要槍枝安全規定」拜登促國會立法

「最高法院裁決撤銷了重要槍枝安全規定」拜登促國會立法
共和黨全代會下月登場 川普抨擊密爾瓦基為可怕城市

共和黨全代會下月登場 川普抨擊密爾瓦基為可怕城市
川普傳承諾降公司稅至20% 以提高關稅彌補所得稅減稅

川普傳承諾降公司稅至20% 以提高關稅彌補所得稅減稅

熱門新聞

微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

2024-06-08 19:20
被以軍救出的諾亞(右)與父親相擁。(路透)

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

2024-06-09 16:23
新入籍的公民握著國旗與護照。(美聯社)

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

2024-06-13 16:55
杭特‧拜登在聆聽宣判後，與第一夫人吉兒及妻子一同步出法庭。(擷自YouTube@ABC News Live)

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

2024-06-11 12:27
美國士兵在聯合軍事演習後，在菲律賓北部的海軍基地上陸。(美聯社)

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

2024-06-13 11:25

超人氣

更多 >
調理鮭魚片前要不要洗？ 專家說不用：洗了更危險

調理鮭魚片前要不要洗？ 專家說不用：洗了更危險
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁