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封口費官司案外案 女主角丹尼爾斯 拒付誹謗川普60萬元律師費

編譯俞仲慈／即時報導
封口費官司案外案，成人電影女星丹尼爾斯控訴川普誹謗案被聯邦地區法院與上訴法院駁回，還被判必須支付川普的律師費，但她至今仍分文未付。(路透)
封口費官司案外案，成人電影女星丹尼爾斯控訴川普誹謗案被聯邦地區法院與上訴法院駁回，還被判必須支付川普的律師費，但她至今仍分文未付。(路透)

儘管前總統川普已因封口費案被定罪，但封口費女主角、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)與川普的誹謗官司還未了結，因為她必須支付川普數十萬元律師費，但至今仍不付一分錢。

華爾街日報7日報導，封口費案川普被裁定有罪後，佛羅里達州棕櫚灘郡(Palm Beach County)巡迴法院6日舉行聽證，川普與丹尼爾斯代表律師針對丹尼爾斯積欠逾60萬元律師費，展開法律攻防。

原來自2018年華爾街日報披露，川普私人律師柯恩(Michael Cohen)支付丹尼爾斯13萬元封口費，避免兩人不當關係被公諸於世。

隨後丹尼爾斯公布一張身份不詳男子的素描，聲稱該男子曾在2011年威脅她不得將與川普的關係曝光，結果川普在社群平台反駁素描根本是捏造的「騙局」，引發丹尼爾斯不滿，委託律師提告，指控川普誹謗。

不料丹尼爾斯提起的誹謗案被聯邦地區法院與上訴法院駁回，還被下令支付川普的律師費，但是丹尼爾斯拒絕遵守佛州討債規定填寫財務調查表，拖延付款。

對此，棕櫚灘郡巡迴法官切斯曼(Maxine Cheesman)對丹尼爾斯下達指令：「必須遵守規定填寫，而且要盡快完成。」但財務調查表至今大部分仍為空白。

丹尼爾斯過去在社交媒體信誓旦旦強調，永遠不會付給川普一毛錢，就連出庭作證也堅持：「無論發生什麼事，我希望都不用付錢給他。」

丹尼爾斯律師佛里德曼(Allison Friedman)也表示，委託人希望財務報表能夠加以保密：「她必須穿防彈背心才能出庭作證，她收到死亡威脅，誠如大家看到1月6日發生的事，川普有指揮他人依指示辦事的能力。」

丹尼爾斯目前在新奧爾良(New Orleans)宣傳單人脫口秀，兩場門票已經銷售一空，還打算撰寫兩本書，預計明年出版；當被問及為何拖延付錢時，她回答：「我沒有能力付這一大筆錢，而且我認為很不公平。」

川普 華爾街 佛州

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