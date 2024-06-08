封口費官司案外案 女主角丹尼爾斯 拒付誹謗川普60萬元律師費
儘管前總統川普已因封口費案被定罪，但封口費女主角、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)與川普的誹謗官司還未了結，因為她必須支付川普數十萬元律師費，但至今仍不付一分錢。
據華爾街日報7日報導，封口費案川普被裁定有罪後，佛羅里達州棕櫚灘郡(Palm Beach County)巡迴法院6日舉行聽證，川普與丹尼爾斯代表律師針對丹尼爾斯積欠逾60萬元律師費，展開法律攻防。
原來自2018年華爾街日報披露，川普私人律師柯恩(Michael Cohen)支付丹尼爾斯13萬元封口費，避免兩人不當關係被公諸於世。
隨後丹尼爾斯公布一張身份不詳男子的素描，聲稱該男子曾在2011年威脅她不得將與川普的關係曝光，結果川普在社群平台反駁素描根本是捏造的「騙局」，引發丹尼爾斯不滿，委託律師提告，指控川普誹謗。
不料丹尼爾斯提起的誹謗案被聯邦地區法院與上訴法院駁回，還被下令支付川普的律師費，但是丹尼爾斯拒絕遵守佛州討債規定填寫財務調查表，拖延付款。
對此，棕櫚灘郡巡迴法官切斯曼(Maxine Cheesman)對丹尼爾斯下達指令：「必須遵守規定填寫，而且要盡快完成。」但財務調查表至今大部分仍為空白。
丹尼爾斯過去在社交媒體信誓旦旦強調，永遠不會付給川普一毛錢，就連出庭作證也堅持：「無論發生什麼事，我希望都不用付錢給他。」
丹尼爾斯律師佛里德曼(Allison Friedman)也表示，委託人希望財務報表能夠加以保密：「她必須穿防彈背心才能出庭作證，她收到死亡威脅，誠如大家看到1月6日發生的事，川普有指揮他人依指示辦事的能力。」
丹尼爾斯目前在新奧爾良(New Orleans)宣傳單人脫口秀，兩場門票已經銷售一空，還打算撰寫兩本書，預計明年出版；當被問及為何拖延付錢時，她回答：「我沒有能力付這一大筆錢，而且我認為很不公平。」
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