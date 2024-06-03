杭特拜登非法持槍案看點：前妻、情人都將出庭作證

杭特‧拜登(左)牽著妻子梅麗莎(Melissa Cohen Biden)出席庭審，此次他的前妻凱薩琳‧布爾、曾經傳出緋聞的哥哥遺孀海莉以及為杭特產下一女的前女友倫登‧羅勃茲都將作為證人出席。(路透)

拜登總統次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)非法持槍重罪起訴案3日在德拉瓦州 威明頓(Wilmington)法院開審，有線電視新聞網(CNN)分析，美國史上首度發生現任總統第一家庭兒女成員接受審判，這件具有歷史意義的官司恐將衝擊拜登總統的連任選情。

54歲的杭特‧拜登被司法部指派的特別檢察官魏斯(David Weiss)起訴罪名包括非法購買槍枝、濫用藥物期間非法持槍等。杭特‧拜登則辯稱清白。

CNN報導，杭特‧拜登非法持槍案看點包括：

罪名有哪些？

民眾購槍時必須依法填寫菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）表格，申明具有合法擁槍的資格。杭特‧拜登兩項遭控罪名是與填寫表格時說謊有關，第三項罪名則是非法持槍，聯邦法律禁止濫用藥物者持有槍枝。

證人有誰？

檢方表示將傳喚十多名證人作證，報導指出，其中三名證人是杭特‧拜登的前任伴侶，證詞將與杭特‧拜登購槍期間的藥物使用狀況有關。三名證人包括前妻凱薩琳‧布爾(Kathleen Buhle)、曾經傳出緋聞的哥哥波‧拜登(Beau Biden)遺孀海莉‧拜登(Hallie Biden)以及為杭特‧拜登產下一女的前女友倫登‧羅勃茲(Lunden Roberts)。

德拉瓦大學(University of Delaware)社會心理學教授薇拉瑞‧厄爾恩蕭(Valerie Earnshaw)指出，杭特‧拜登在開庭期間將經歷「壓力與羞愧」。

檢察官是誰？

魏斯在前總統川普 任命下出任德拉瓦州聯邦檢察官，去年獲得司法部長加蘭德(Merrick Garland)指派為調查杭特‧拜登案件的特別檢察官。杭特‧拜登辯護律師團指稱，魏斯提出起訴是因為屈服於來自川普及共和黨國會議員的壓力，魏斯回批如此說詞是「好萊塢劇本的虛構情節」。不少共和黨人士則批評魏斯去年的認罪協議給予杭特‧拜登過多禮遇。

法官是誰？

德拉瓦區聯邦區域法院法官瑪麗艾倫‧諾利卡(Maryellen Noreika)是專利律師出身，獲得川普任命出任聯邦法官時，受到兩名民主黨籍德拉瓦州聯邦參議員支持，任命案2018年在參議院表決時一致通過。

杭特‧拜登會不會坐牢？

如果三項罪名都被裁定有罪，最高將面臨25年有期徒刑。身為沒有前科的初犯則可能獲得從輕量刑。由於杭特‧拜登觸犯聯邦法律，拜登有權在任何時間為兒子豁免罪刑。

陪審團遴選

大約250名德拉瓦州居民收到陪審團遴選通知，從中將篩選出12名陪審員與4名候補成員。陪審團預先審查(voir dire)過程中，參加遴選民眾必須回答的問題包括：能否對此案保持公正客觀，不受2024年選舉影響、能否抱持開放心胸看待杭特‧拜登、過去幾次選舉是否有資格投票給拜登。