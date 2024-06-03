我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登將發布行政命令 限縮邊境地區的庇護申請

杭特拜登非法持槍案看點：前妻、情人都將出庭作證

杭特拜登非法持槍案看點：前妻、情人都將出庭作證

記者顏伶如／即時報導
杭特‧拜登(左)牽著妻子梅麗莎(Melissa Cohen Biden)出席庭審，此次他的前妻凱薩琳‧布爾、曾經傳出緋聞的哥哥遺孀海莉以及為杭特產下一女的前女友倫登‧羅勃茲都將作為證人出席。(路透)
杭特‧拜登(左)牽著妻子梅麗莎(Melissa Cohen Biden)出席庭審，此次他的前妻凱薩琳‧布爾、曾經傳出緋聞的哥哥遺孀海莉以及為杭特產下一女的前女友倫登‧羅勃茲都將作為證人出席。(路透)

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)非法持槍重罪起訴案3日在德拉瓦州威明頓(Wilmington)法院開審，有線電視新聞網(CNN)分析，美國史上首度發生現任總統第一家庭兒女成員接受審判，這件具有歷史意義的官司恐將衝擊拜登總統的連任選情。

54歲的杭特‧拜登被司法部指派的特別檢察官魏斯(David Weiss)起訴罪名包括非法購買槍枝、濫用藥物期間非法持槍等。杭特‧拜登則辯稱清白。

CNN報導，杭特‧拜登非法持槍案看點包括：

罪名有哪些？

民眾購槍時必須依法填寫菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）表格，申明具有合法擁槍的資格。杭特‧拜登兩項遭控罪名是與填寫表格時說謊有關，第三項罪名則是非法持槍，聯邦法律禁止濫用藥物者持有槍枝。

證人有誰？

檢方表示將傳喚十多名證人作證，報導指出，其中三名證人是杭特‧拜登的前任伴侶，證詞將與杭特‧拜登購槍期間的藥物使用狀況有關。三名證人包括前妻凱薩琳‧布爾(Kathleen Buhle)、曾經傳出緋聞的哥哥波‧拜登(Beau Biden)遺孀海莉‧拜登(Hallie Biden)以及為杭特‧拜登產下一女的前女友倫登‧羅勃茲(Lunden Roberts)。

德拉瓦大學(University of Delaware)社會心理學教授薇拉瑞‧厄爾恩蕭(Valerie Earnshaw)指出，杭特‧拜登在開庭期間將經歷「壓力與羞愧」。

檢察官是誰？

魏斯在前總統川普任命下出任德拉瓦州聯邦檢察官，去年獲得司法部長加蘭德(Merrick Garland)指派為調查杭特‧拜登案件的特別檢察官。杭特‧拜登辯護律師團指稱，魏斯提出起訴是因為屈服於來自川普及共和黨國會議員的壓力，魏斯回批如此說詞是「好萊塢劇本的虛構情節」。不少共和黨人士則批評魏斯去年的認罪協議給予杭特‧拜登過多禮遇。

法官是誰？

德拉瓦區聯邦區域法院法官瑪麗艾倫‧諾利卡(Maryellen Noreika)是專利律師出身，獲得川普任命出任聯邦法官時，受到兩名民主黨籍德拉瓦州聯邦參議員支持，任命案2018年在參議院表決時一致通過。

杭特‧拜登會不會坐牢？

如果三項罪名都被裁定有罪，最高將面臨25年有期徒刑。身為沒有前科的初犯則可能獲得從輕量刑。由於杭特‧拜登觸犯聯邦法律，拜登有權在任何時間為兒子豁免罪刑。

陪審團遴選

大約250名德拉瓦州居民收到陪審團遴選通知，從中將篩選出12名陪審員與4名候補成員。陪審團預先審查(voir dire)過程中，參加遴選民眾必須回答的問題包括：能否對此案保持公正客觀，不受2024年選舉影響、能否抱持開放心胸看待杭特‧拜登、過去幾次選舉是否有資格投票給拜登。

杭特‧拜登 德拉瓦州 川普

上一則

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

下一則

拜登將發布行政命令 限縮邊境地區的庇護申請

延伸閱讀

川普開通TikTok帳號 粉絲追蹤數遙遙領先拜登6倍

川普開通TikTok帳號 粉絲追蹤數遙遙領先拜登6倍
川普開通TikTok帳號 手上擁有3個社群平台 追蹤總數近億

川普開通TikTok帳號 手上擁有3個社群平台 追蹤總數近億
拜登不支持制裁國際刑事法院 內唐亞胡：訝異失望

拜登不支持制裁國際刑事法院 內唐亞胡：訝異失望
以色列稱接受拜登提案停火 「協議仍須修改」 主戰派揚言解散政府

以色列稱接受拜登提案停火 「協議仍須修改」 主戰派揚言解散政府

熱門新聞

分別被兩個美國家庭收養的華裔雙胞胎，2017年首度在節目中相認。(擷自YouTube@GMA)

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

2024-05-27 05:48
前總統川普（Donald Trump）為掩蓋在2016年大選前支付豔星封口費一事而偽造文件有罪，川普成為第一位在刑事審判中被定罪的前美國總統。美聯社

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

2024-05-30 19:07
美國前總統川普揚言若中國犯台，將會對北京發動攻擊。（路透）

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

2024-05-30 01:44
川普支持者30日紐約法院外聚集，聲援川普。（歐新社）

「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問

2024-05-30 21:14
維尼吉亞州紐波特紐斯港是東岸的重要軍事基地，經常有航母和潛艦在此維修。(美聯社)

中國留學生航拍軍事設施 司法部罕見以二戰法律控6罪名

2024-06-01 02:27
判決公布後，川普在庭外對媒體大聲抱怨。(路透)

有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

2024-05-31 07:35

超人氣

更多 >
4星座六月起好運到 單身獅子有豔遇、他們有意外之財入帳

4星座六月起好運到 單身獅子有豔遇、他們有意外之財入帳
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼