我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

紐約市「以色列日」遊行 警：違規者零容忍立即逮捕

杭特拜登出庭 可能扯出家族黑幕？大選成司法攻防戰

中央社紐約2日專電
拜登總統(中)與杭特拜登(右)。(美聯社)
拜登總統(中)與杭特拜登(右)。(美聯社)

拜登總統的兒子杭‧‧拜登（Hunter Biden）因非法持槍案，將於明天在家鄉威明頓出庭。繼前總統川普因封口費案被判有罪後，近期總統大選兩黨攻防移至法庭內，杭特的案件因涉及家族隱私，預料也將吸引關注。

54歲的杭特長期受酒癮藥癮影響，是令拜登頭痛但摯愛的小兒子。2020年總統競選期間，杭特的醜聞包括外國金錢利益、逃漏稅、非法持槍與不當性關係等在右派媒體瘋傳，但沒有影響拜登的選情。3日的審判將在拜登老家德拉瓦州威明頓（Wilmington）登場。

杭特去年夏天因非法持槍與逃漏稅等行為被控多項罪名，其中2項涉及逃漏稅部分同意協商認罪，至年底因無能力繳交140萬美元的聯邦稅續遭控罪。有關非法持槍共3項罪名延至今年6月審訊，如果杭特購槍時涉及不法陳述被判有罪，最高可能面臨25年刑期。

法律專家多認為，這起充滿政治攻防的刑事案件和川普封口費案類似，杭特應不至於坐牢。但法庭審訊期間，拜登家族的風風雨雨都將搬上檯面，特別是和已故兄長波‧拜登（Beau Biden）遺孀的關係。這對競選連任、81歲的老拜登來說，都是極為困窘和痛苦的話題。

拜登擔任副總統期間，對杭特與外國機購的金錢關係一概否認知情，國會為此召開彈劾聽證會，已引起軒然大波。如今杭特的黑歷史，包括錄音、照片、影片等都有可能在法庭上赤裸裸的公開。

曾在司法部擔任公關處長、現任保守派媒體The Dispatch資深編輯的伊斯葛（Sarah Isgur）在「紐約時報」（The New York Times）撰文呼籲，「如果杭特可以的話，他應該認罪」。

在家醜不外揚的前提下，伊斯葛評估，刑案被告可以在陪審團重組並決定是否有罪前的任何時候，接受認罪協商，杭特仍有機會避免讓全案進入完整審訊。

杭特雖然曾在自傳中陳述年輕時因家庭破碎，長期受酒癮藥癮困擾而購槍並持有槍枝，但他的父親是推動強化規範擁槍的民主黨籍總統，使用毒品與非法購槍將讓老拜登感到難堪。

另外，由於杭特疑似使用的毒品是古柯鹼，並非在美國已經合法的大麻，在總統大選白熱化期間，案件更顯敏感與複雜。

拜登 毒品 川普

上一則

華府智庫：中國想逼台不戰而降 擬未來5年4階段進行

延伸閱讀

杭特拜登明日受審 現任總統子女頭一回

杭特拜登明日受審 現任總統子女頭一回
以色列極右派嗆解散聯合政府 威脅內唐亞胡拒絕拜登停火協議

以色列極右派嗆解散聯合政府 威脅內唐亞胡拒絕拜登停火協議
打臉拜登 內唐亞胡堅持滅哈瑪斯 國際質疑停火方案

打臉拜登 內唐亞胡堅持滅哈瑪斯 國際質疑停火方案
拜登擬提名蒙州首位原民聯邦女法官 受阻

拜登擬提名蒙州首位原民聯邦女法官 受阻

熱門新聞

分別被兩個美國家庭收養的華裔雙胞胎，2017年首度在節目中相認。(擷自YouTube@GMA)

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

2024-05-27 05:48
前總統川普（Donald Trump）為掩蓋在2016年大選前支付豔星封口費一事而偽造文件有罪，川普成為第一位在刑事審判中被定罪的前美國總統。美聯社

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

2024-05-30 19:07
美國前總統川普揚言若中國犯台，將會對北京發動攻擊。（路透）

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

2024-05-30 01:44
川普支持者30日紐約法院外聚集，聲援川普。（歐新社）

「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問

2024-05-30 21:14
人工智慧發展快速，已經搶走人類的工作機會。(路透)

AI搶工作 78%受訪雇主不打算用應屆大學畢業生

2024-05-27 14:48
維尼吉亞州紐波特紐斯港是東岸的重要軍事基地，經常有航母和潛艦在此維修。(美聯社)

中國留學生航拍軍事設施 司法部罕見以二戰法律控6罪名

2024-06-01 02:27

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
白玉蘭獎爭議不斷… 「繁花」劇方自爆一件事 被網友質疑「玩特權」

白玉蘭獎爭議不斷… 「繁花」劇方自爆一件事 被網友質疑「玩特權」
「地表最穩定商品」好市多宣布1.5元熱狗套餐不漲價

「地表最穩定商品」好市多宣布1.5元熱狗套餐不漲價
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」