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法官的陪審團指示 可能改變川普封口費案結果

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法官的陪審團指示 可能改變川普「封口費」案判決結果

記者顏伶如／即時報導
「封口費」案法官28日在辯護律師團終結辯論(closing arguments)之後，將做出陪審團指示(jury instructions)；陪審團指示具有龐大影響力，可能改變判決結果。(美聯社)
「封口費」案法官28日在辯護律師團終結辯論(closing arguments)之後，將做出陪審團指示(jury instructions)；陪審團指示具有龐大影響力，可能改變判決結果。(美聯社)

前總統川普遭控偽造商業紀錄的「封口費」案，辯護律師團28日終結辯論(closing arguments)之後，法官將做出陪審團指示(jury instructions)。法律專家說，法官的陪審團指示具有龐大影響力，可能改變判決結果。美聯社報導，陪審團指示預料29日登場，可能歷時一小時。

陪審團諮詢顧問梅莉莎‧高梅茲(Melissa Gomez)27日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)的指示對於陪審團如何裁決具有重大影響。她說，陪審團集體審議(deliberation)時，如果陪審員之間出現歧見，法官的陪審團指示就是陪審員的遵循依靠。

高梅茲指出，如果法官做出清楚、有用的陪審團指示，對於陪審團將發揮極大影響。

川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)「封口費」時偽造商業紀錄，被曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)提出34項重罪起訴。川普對所有罪名均辯稱無罪，反批檢方起訴實為「騙局」(scam)。

檢察官與川普辯護律師上周都已對默欽提出陪審團指示建議。新聞周刊(Newsweek)28日報導，川普辯護律師要求默欽向陪審團解釋給「封口費」的動作本身並不違法，但檢方則說如此要求「完全不妥」。

由12名陪審員組成的陪審團，只要有1人堅持己見，川普就有機會避開定罪。法律專家表示，與一般訴訟相比，川普官司出現無效審判(mistrial)的機會高出許多。

被問到「封口費」案是否將出現僵局陪審團(hung jury)時，高梅茲在CNN訪問中答道，僵局陪審團在任何案件都可能出現，像「封口費」一樣的官司，任何狀況都可能發生，「只要出現1名頑固陪審員(holdout)就夠了」。

曾任紐約南區聯邦檢察官的CNN司法評論員侯尼格(Elie Honig)上周則說，「封口費」案起訴核心是複雜的選舉獻金法規，如果陪審團沒有獲得詳細解釋，檢方起訴案將遭遇「實質問題」，因為庭審過程中檢方對於起訴標準的界定「說明得很糟糕」。

福斯新聞網(Fox News)前任女主播、保守派名嘴梅根凱莉(Megan Kelly)則說，默欽的指示有可能讓陪審團轉向認同川普。

川普 紐約州 白艾榮

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