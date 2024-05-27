以軍空襲拉法難民營45死249傷 以總理：不幸的意外

遭到以色列空襲的營地。(美聯社)

以色列 總理內唐亞胡今天表示，昨晚造成加薩 走廊最南端拉法巿一個流離失所者營地遇襲的致命空襲是「不幸的意外」，以色列政府正展開調查。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天告訴國會：「在拉法（Rafah），我們撤離100萬名不受影響的居民，儘管我們盡了最大努力，昨天還是發生不幸的意外。」

他還表示，「我們正在調查本案，會作出結論」。

加薩衛生部通報，昨天深夜那場空襲引發大火，烈焰在流離失所的加薩人搭設大批帳篷地區延燒，有45人命喪火窟、249人受傷。

昨天這場空襲使得以色列面臨包括來自中東地區，以及歐洲聯盟、法國、聯合國的一波國際譴責聲浪。

美國今天表示，以色列必須盡一切可能，努力地避免平民傷亡。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人今天在聲明中指出：「我們已經表明，以色列必須採取可能保護平民的每一項預防措施。我們正與以色列國防軍（IDF）和當地夥伴積極接洽，以評估所發生的事。」

「以色列國防軍昨晚空襲拉法後，造成數十名無辜巴勒斯坦 人罹難，震憾人心的圖像令人心碎。」