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遭暗殺未遂斯洛伐克總理能夠說話 但情況仍危急

中央社班斯卡比斯特里察16日綜合外電報導
斯洛伐克總統當選人佩拉格利尼今天探視昨天遭暗殺未遂的總理費科後表示，費科已經可以說話，但是情況仍然「真的非常艱難」。圖為費科受襲現場被子彈擊中的樹。(路透)
斯洛伐克總統當選人佩拉格利尼今天探視昨天遭暗殺未遂的總理費科後表示，費科已經可以說話，但是情況仍然「真的非常艱難」。圖為費科受襲現場被子彈擊中的樹。(路透)

斯洛伐克總統當選人佩拉格利尼今天探視昨天遭暗殺未遂的盟友、總理費科後表示，費科已經可以說話，但是情況仍然「真的非常艱難」。身中多槍的費科一度生命垂危。

法新社報導，佩拉格利尼（Peter Pellegrini）在醫院外告訴記者：「他可以說話，但是只能說幾句話。還有，他真的、真的很疲倦…情況非常危急。」

政府今天表示，總理費科（Robert Fico）昨天槍擊案的嫌犯為「孤狼式」犯案，犯案動機是因為不滿上個月總統大選由費科的盟友佩拉格利尼當選總統。

內政部長埃斯托克（Matus Sutaj Estok）告訴記者：「這是狐狼犯案，總統選舉後使他加速採取行動，因為他對選舉結果不滿意。」

斯洛伐克民族主義左派政府推派的候選人佩拉格利尼4月7日在總統決選勝出，鞏固了親俄的費科政權。

費科遭遇槍擊後，佩拉格利尼今天呼籲各政黨暫停歐洲議會大選的競選活動。歐洲議會選舉將於6月初登場。

佩拉格利尼發布聲明表示：「我呼籲斯洛伐克各政黨暫停或大幅減少歐洲議會大選的競選活動。」

最大反對黨、中間派「進步斯洛伐克」（Progressive Slovakia）領袖宣布，他的政黨已經停止競選活動。

斯洛伐克政治多年來一直存在親歐派和民族主義傾向間的分歧，而最近一次選舉嚴重受到社群媒體上假訊息和言語攻擊的影響。

佩拉格利尼將於6月就職，他與即將卸任的總統查普托娃（Zuzana Caputova）發布聯合聲明表示，斯洛伐克應避免「進一步對抗」。

這2名政治人物分別代表敵對的政治陣營，但查普托娃說，他們希望「發出相互理解的訊號」，並敦促結束「仇恨的惡性循環」。

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