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「聽說你周三有空」 拜登提6月、9月與川普辯論2次

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「聽說你周三有空」 拜登提議6月、9月與川普辯論2次

記者顏伶如／即時報導
拜登希望能與川普直接於6月、9月舉行兩場開放電視實況轉播的辯論。(美聯社)
拜登希望能與川普直接於6月、9月舉行兩場開放電視實況轉播的辯論。(美聯社)

華盛頓郵報報導，拜登總統15日透過影片發表談話指出，這次選舉並不會依循數十年傳統參加非黨派主辦單位「總統辯論委員會」(Commission on Presidential Debates)安排的電視辯論，而是希望能與前總統川普直接於6月、9月舉行兩場開放電視實況轉播的辯論。

報導指出，拜登除了發表談話，也致函「總統辯論委員會」，說明希望雙方競選團隊直接討論辯論規則、主持人人選以及轉播電視台等細節。拜登表示，希望副總統辯論能在7月舉行，時間則是共和黨全國代表大會完成提名之後，民主黨全國代表大會完成提名之前。

拜登在影片談話中說：「川普2020年在兩場辯論裡被我打敗之後，就再也不參加辯論了。現在他則表現得想要跟我再次辯論。沒關係，我願意辯論兩次。」

川普在紐約的「封口費」案每周三並不開庭，拜登在影片中對川普隔空喊話道：「讓我們挑日子吧，我聽說你在周三有空。」

拜登競選總幹事珍迪隆(Jen O'Malley Dillon)在信中表示，拜登決定不參加「總統辯論委員會」辯論的原因包括，對於委員會安排的時程感到不便，而且委員會過去對於候選人在辯論會上違規未能有效管控。

珍迪隆指出，委員會舉辦總統辯論的模式雖能吸引龐大觀眾，卻要付出極大代價，「對於好的辯論來說，其實並無必要，也沒有助益」。她說，辯論會的舉行應該以對收看電視轉播的美國選民有益為主旨，而不是以喧鬧及擾亂秩序的黨務人員與金主取悅現場觀眾，台下觀眾的喝采或嘲笑占用了寶貴的辯論時間。

川普與共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)先前就曾表示希望跳過「總統辯論委員會」舉辦的辯論會。從1988年以來，總統選舉辯論會一直由「總統辯論委員會」主辦，今年大選期間則預定從9月16日起舉行3場總統辯論及1場副總統辯論。

川普在5月9日社群媒體影片中對拜登喊話說：「我們現在就來敲定。你想在哪裡辯論我都奉陪。」

拜登 川普 副總統辯論

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