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社安金福利2033年恐減21% 眾議員籲兩黨合力解決

記者顏伶如／即時報導
社安金基金再過十年將用罄，除非國會設法解決。。(美聯社)
社安金基金再過十年將用罄，除非國會設法解決。。(美聯社)

根據本周出爐最新報告，社安金基金再過十年將用罄，除非國會設法解決。福斯新聞網(Fox News)8日報導，國會聯合經濟委員會(Joint Economic Committee)主席、共和黨籍亞利桑納州聯邦眾議員史懷克(David Schweikert)發表聲明表示，社安金領取人面臨福利縮水的風險，兩黨應該合力尋求解套方案。

「美國聯邦預算問責委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget)6日公布報告指出，社安金與俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)經費再過十年都將用罄，社安金經費估計2035年用完，紅藍卡經費2036年也將用完，某些福利項目屆時將被迫刪減。

福斯新聞網8日報導，報告指出，以目前趨勢看來，「老人及喪偶者保險信託基金」(Old-Age and Survivors Insurance Trust Fund)到了2033年將要破產(insolvency)，到時候社安金福利將減少21%。

報導指出，如果「社安金殘障保險信託基金」(Social Security's Disability Insurance trust)能跟「老人及喪偶者保險信託基金」合併，經費則可支撐到2035年，但如此改變必須通過立法；倘若國會未能及時立法，社安金支票屆時恐將減少17%。

「美國聯邦預算問責委員會」報告公布後，拜登總統發表聲明表示，將持續鞏固社安金，要求收入最高的美國人公平繳稅，以免社安金福利縮水或社安金被迫私有化。

拜登同時批評共和黨籍國會議員打算砍社安金福利、調高退休年齡門檻。

目前有6700多萬美國民眾領取社安金，社安金是許多老年人的收入主要來源，如果政府沒有拿出改革行動，2033年之後社安金領取者的福利將變少。

史懷克指出，報告內容證實了社安金經費短缺不只是未來世代才要擔憂的問題，與現今的退休族也有切身相關。

他表示，國家的財政健康持續惡化，國會卻拒絕扛起保護與革新社安金與紅藍卡的道義責任，如今已到了政治人物停止口水戰、兩黨開始研議解決之道的時候，「在還來得及補救之際，為老年人搶救社福計畫」。

社安金 福利 聯邦醫療保險

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