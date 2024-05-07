蓋洛普調查：全球81國更認同美國 52國較肯定中國

民調機構蓋洛普（Gallup）今天發表的美中全球領導力調查顯示，在一對一情況下，在蓋洛普調查的全球133個國家中，有81國更認同美國，有52個較認可中國。歐新社

民調機構蓋洛普（Gallup）今天發表的美中全球領導力調查顯示，在一對一情況下，在蓋洛普調查的全球133個國家中，有81國更認同美國，有52個較認可中國。

蓋洛普在2023年針對全球133國對於美中的「相對淨支持率分數」（relative net approval score）進行調查，美國在其中81國較處於優勢，而中國在其中52國更占上風。

自由亞洲電台（RFA）報導，這項調查採取淨支持率的統計方法，即在任何國家，美國的淨支持率減去中國的淨支持率，得出200到-200之間的「相對淨支持率分數」。

200分意味所有調查對象都認同美國領導力，-200分就正好相反，代表所有被調查對象都認同中國的領導力，0分則代表美國和中國的淨支持率相同。

美國之音（VOA）報導，在這133國中，最「愛美反中」的國家是科索沃，美國在科索沃的淨支持率優勢最大，為+154分（美國淨支持率+78，中國淨支持率-76）。

最「愛中反美」的國家則是俄羅斯 。中國在俄羅斯的優勢最強，為-132分（美國淨支持率為-82，中國淨支持率為+50）。

其它最認同美國的國家還有以色列、波蘭、烏克蘭、越南 和菲律賓等；最認可中國領導力的其餘國家還有伊朗 、塞爾維亞及巴基斯坦等。

在亞洲，美國於印度、菲律賓、韓國和越南取得長期進展。中國在周邊地區的強硬行動，似乎造成威脅感，將這些國家推向美國。

據報導，台灣在調查中被歸類為與美國「強結盟」，對美國的淨支持度為8，中國為-47，得分55，這意味主要是因為對中國的負面評價，不見得是對美國的強力支持。

此外，根據蓋洛普數據，美國似乎在民主黨領導下，在全球淨支持率方面更具優勢，反觀共和黨領導時則明顯較為不利。

報告作者芮伊（Julie Ray）指出，中國提升全球認同其領導力的能力似乎有限，他們根據過去觀察得出這一結論，即使中國在短期內得到某些國家的認同，大部分也都只能歸入跟中國「弱結盟」類別。