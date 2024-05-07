華郵：川普顧問研議法源 擬對所有進口商品課徵關稅

前總統川普的高階助理透露，川普經濟顧問現正在研議對所有進口商品課徵關稅的法源新基礎，要在川普第二任期推出改造美國經濟的基本方案。圖為中國上海。(美聯社)

華盛頓郵報7日報導，前總統川普 的高階助理透露，川普經濟顧問現正在研議對所有進口商品課徵關稅 的法源新基礎，要在川普第二任期推出改造美國經濟的基本方案。

川普在跑選舉行程期間多次提到，要為美國經濟建立保護機制，對任何國家的進口商品都課徵至少10%的關稅。報導指出，川普的關稅計畫將影響每年3兆多元的進口貨品，通膨恐將進一步攀升，引發數十年來最嚴重的貿易戰爭。

川普也曾表示，考慮為中國進口商品開徵最高60%的關稅。根據無黨派智庫機構「美國聯邦預算問責委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget)估計，對中國商品加徵關稅措施推出後，2026年至2035年間價值約5兆多元的商品都將漲價，政府稅收可望增加2兆。

中間偏左的智庫機構「美國進步中心」(Center for American Progress)則指出，10%關稅將讓一般美國家庭每年多花大約1500元。

報導指出，憲法賦予國會課稅與規範外國商務的權限，總統可以透過行政權課徵多少關稅，讓問題變得複雜。前美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)曾經公開表示，川普可以援引法律理論向美國所有貿易夥伴開徵關稅，但某些川普盟友擔心，如此措施恐怕禁不起法律檢視。

保守派智庫「美國行動論壇」(American Action Forum)主席、共和黨 政策分析師荷茲-艾金(Douglas Holtz-Eakin)與另外四名消息人士指出，川普盟友過去幾周嘗試為進口商品課徵關稅另覓法源基礎。

荷茲-艾金說：「川普已經把計畫講出來，如今幕僚則正努力尋找合法落實計畫的辦法。」

川普發言人米勒(Jason Miller)則否認幕僚證為川普尋找落實貿易計畫的法律策略。米勒說，川普贏得大選之後，一定有許多法律選項可以運用。

報導分析，華爾街的共和黨盟友與企業界精英認為，川普喊出對所有進口商品課徵關稅其實是談判策略，用意在於逼迫貿易夥伴讓步，以便讓美國出口商品得到更好待遇。某些川普幕僚則認為，如果要讓美國經濟再次獲得基礎面平衡，就有必要推出長久的貿易限制措施，如此一來才能讓國內製造業東山再起，避免美國產業受到不公平外國措施的衝擊。