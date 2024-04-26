川普若當選 可能推翻拜登政府五大氣候政策

紐約時報26日報導，前總統川普若在今年大選勝出，可能推翻拜登政府的五大氣候政策。（路透）

紐約時報26日報導，前總統川普 若在今年大選勝出，可能推翻拜登 政府的五大氣候政策；川普曾說希望增加石油 產量，並稱電動車將導致就業機會遭到「暗殺」(assassination)。

報導指出，川普上台之後廢除前總統歐巴馬任內推出的百餘項環保規定，許多法規在拜登執政之後獲得恢復。氣候問題倡議人士說，如果川普再度執政，風險將比第一次當總統更高，因為對抗地球溫度升高的空間正在迅速消失。

「環保選民聯盟」(League of Conservation Voters)選舉部門資深副總監梅斯米斯(Pete Maysmith)說，川普再次上台恐讓對抗氣候變遷的任何進展都遭受全面打壓。

川普執政期間雖然廢除許多歐巴馬任內的氣候政策，但由於缺乏法律考量，後來在法院紛紛踢到鐵板。川普任內的聯邦能源監管委員會(Federal Energy Regulatory Commission，FERC)主席查特吉(Neil Chatterjee)表示，川普團隊已經從過去經驗記取教訓，再次出手的「川普2.0版本」(Trump 2.0)將變得更有組織，有著一致的法規策略，川普團隊如今「將知道自己在做什麼」。

紐約時報分析，川普再次上台可能對拜登環保政策做出影響最大的五項改變包括：

＊燃煤發電廠與天然氣電廠

川普先前表示，如果當選，將改變燃煤電力的現行規定，「允許數以百計全新、美觀且可以實際運作的電廠興建」。

＊汽車排放標準

拜登政府針對汽車廢氣排放標準祭出限制，目標是2032年之前讓美國國內出售的絕大多數轎車與輕型卡車都是全電動車或油電混合車。川普批評如此規定將讓美國經濟「血流成河」(blood bath)，扼殺(kill)汽車產業，導致就業機會遭到「暗殺」，承諾當選之後將推翻法規。

曾在川普白宮擔任首席立法助理、目前為川普助選的麥肯納(Michael McKenna)，為所有汽車規定鬆綁是川普上台後的第一施政要項，「我想大家都非常清楚這一點」。

＊「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)

川普曾形容降低通膨法案是「史上規模最大的增稅」，一般預料如果再次當選，將廢除絕大多數項目。

＊石油與天然氣開採

川普曾說，一上台將立即解除拜登政府禁令，讓美國國內能源產量獲得空前提升。

＊全球氣候協議

美國在川普任內退出巴黎協議，聯合國主辦的全球氣候高峰會議訂於11月11日在亞塞拜然舉行年會，剛好是美國大選之後幾天。