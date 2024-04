加薩戰爭掀多所大學抗議潮 前因後果一次看

紐約市警方22日逮捕紐約大學紮營抗議者。(美聯社)

過去一周,美國學生針對加薩 戰爭的抗議行動愈演愈烈、遍地開花,哥倫比亞大學、耶魯大學和紐約大學等多所院校都看到有人紮營。警方已前往多個校園逮捕示威者。

以下為路透和美聯社彙整的示威重點:

示威人士背景與訴求

校園爆發抗議,要從巴勒斯坦 武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)去年10月7日跨境突襲以色列 南部,促使以色列對哈瑪斯控制的加薩走廊發起報復行動說起。

當天哈瑪斯在以色列殺害約1200人,其中大多為平民,並擄走約250名人質;以色列則是在隨後發動的軍事行動中,在加薩殺害超過3.4萬名巴勒斯坦人,且當地衛生部門說死者當中至少2/3為婦孺。

抗議加薩戰爭的活動迄今持續數月,但本月18日在哥倫比亞大學(Columbia University)曼哈頓上城(Upper Manhattan)校園紮營的100多名親巴勒斯坦示威者被捕後,示威活動旋即升溫。此後,又有數十名抗議人士在其他校園被捕,許多人現在面臨非法入侵或妨礙治安的指控。

在爆發抗議活動的美國校園中,學生們呼籲加薩永久性停火、美國終止對以色列軍援,並要求校方自軍火商和其他從戰爭中獲利的企業撤資,及赦免那些因參與抗議行動而遭懲戒或開除的學生和教職員。

是誰在示威?

親巴勒斯坦抗議活動吸引了各種背景的學生和教師參與,包括猶太教和穆斯林人士。組織抗議活動的團體包括「巴勒斯坦學生正義團體」(Students for Justice in Palestine)和「猶太和平之聲」(Jewish Voice for Peace)。

活動營地也吸引了各種各樣的座談會、跨宗教祈禱活動和音樂表演。

挺巴抗議行動籌組團體已全面拒絕與立場相左的親以色列抗議人士暴力相向,但有部分猶太學生表示他們在校園有不安全感,並說抗議口號聽似反猶,讓他們感到不安。

有關單位的因應作為有哪些?

校方和執法部門已出手打擊這些抗議活動。

哥倫比亞大學及其附屬巴納德學院(Barnard College)已勒令數十名參與抗議活動的學生停學。哥大校長莎菲克(Minouche Shafik)在聯邦眾院委員會作證後隔天,便派警淨空抗議學生營地,造成100多人被捕。莎菲克的說法是,紮營行為違反了校方在禁止未經授權抗議活動的規範。

在耶魯大學(Yale University),根據校方說法,警方在給了抗議人士「多次離開並避免被捕的機會」之後,22日動手逮捕了60多人,包括47名學生。

紐約大學(New York University)表示,由於抗議人士遲遲不散,「干擾我們社區的安全」,因此請求警方干預。紐約警方22日逮捕了120人。

明尼蘇達大學(University of Minnesota)23日有9名反戰抗議人士在警察拆除圖書館前的營地後被捕,促使數百人下午前往校園聲援。

一般校園生活受到哪些影響?

哥倫比亞大學22日一律採線上教學,今天則宣布本學期接下來的課程大多都會提供線上和實體教學的選項。莎菲克發布聲明表示,她不會允許任何團體打斷畢業典禮。

在洪堡加州州立理工大學(California State Polytechnic University, Humboldt),有學生占據行政大樓,一來要求校方披露與以色列的所有往來和持股,二來要求校方切斷與以色列大學的關聯。事發後,校方已取消實體授課,實施至明天。

在密西根大學(University of Michigan),校方表示會在5月初的畢業典禮上允許言論自由與和平示威之舉,但會出手制止「重大破壞」行為。

麻薩諸塞州哈佛大學(Harvard University)則是搶在示威活動之前先採取行動,除了將校園大多出入口上鎖,並僅開放有哈佛證件的人士進出校園。校方並張貼告示,說在無允許下校園不得紮營。

政治領袖的反應為何?

民主黨籍的拜登總統先前已因提供以色列金援和武器而飽受批評。他22日告訴媒體說,他譴責「反猶抗議行動」,也譴責「不了解巴勒斯坦人處境的人」。

而即將代表共和黨角逐2024年大選的前總統川普,則是在出席自己紐約刑事審判時表示,校園示威情況「一團亂」。