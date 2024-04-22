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雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：妳指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

中央社華盛頓21日綜合外電報導
雷蒙多接受「60分鐘」（60 Minutes）採訪片段。（擷自CBS News）
雷蒙多接受「60分鐘」（60 Minutes）採訪片段。（擷自CBS News）

商務部長雷蒙多接受哥倫比亞廣播公司新聞節目「60分鐘」訪問時說，「我們擁有世上最先進的半導體」，而在主持人追問「我們」是否包括台灣時，她回答「可以這麼說」。

哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）主持人史塔爾（Lesley Stahl）提到，華為在雷蒙多（Gina Raimondo）去年8月訪中之際推出Mate 60 Pro新手機，「彷彿是在說，看看我們的晶片，可是相當不錯的高階晶片，對吧？」

對此，雷蒙多不表認同，表示華為手機使用的晶片「顯示出美國的出口管制措施已經發揮作用」。

雷蒙多告訴史塔爾：「（中國的晶片）落後我們在美國所擁有的多年。我們擁有世界上最先進的半導體，中國沒有。我們在創新上超越中國。」

主持人史塔爾說：「嗯，『我們』，你指的是（包括）台灣嗎？」

雷蒙多回答：「可以這麼說。」

「60分鐘」（60 Minutes）主持人史塔爾。（擷自CBS News）
「60分鐘」（60 Minutes）主持人史塔爾。（擷自CBS News）

60分鐘節目指出，美國的科技公司雖設計出全球最先進的晶片，但實際上都不在美國本土生產製造。這些最先進的晶片9成來自台灣，而它們對美國軍事武器的未來而言很重要。

節目中，主持人史塔爾也問雷蒙多，「中國動輒揚言，你知道，像狼一樣，威脅要侵略台灣」，有人說原因就出在他們想把手伸向那些晶片。

雷蒙多回應說：「這是個問題，也是個風險，讓我們變脆弱。」

由於擔心先進半導體晶片會被用於增強中國軍事能力，華府多年以來竭力封鎖，不讓北京取得先進晶片及生產設備。

華為是美中科技戰的象徵，美方擔心華為可能用其設備監視美國人，商務部要求美商對華為出口時必須申請許可證。華為於2019年被列入所謂的「實體名單」。

晶片 雷蒙多 華為

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