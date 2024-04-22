NBC最新民調：川普在登記選民當中領先拜登2%

統計顯示，2024年大選如果是拜登、川普二度交手，拜登支持度44%，川普46%，回答不確定或不打算投票的受訪者則有10%。（路透）

國家廣播公司新聞部(NBC News)委託「哈特研究協會」(Hart Research Associates)與調查機構「輿論策略」(Public Opinion Strategies)完成最新民調顯示，如果今年大選是拜登 總統與前總統川普 再度對決，在登記選民當中，今年4月川普支持度領先拜登2%，川普在1月間領先幅度則有5%。

這項調查是在4月12日至16日間對全美1000名登記選民完成調查，誤差範圍在3.10%以下。民調進行期間剛好碰到川普「封口費」案在紐約開審，中東地區則戰爭緊張升溫。

統計顯示，2024年大選如果是拜登、川普二度交手，拜登支持度44%，川普46%，回答不確定或不打算投票 的受訪者則有10%。

今年1月的相同民調裡，拜登支持度為42%，川普47%，不確定或不打算投票的受訪者有11%。

如果把第三黨候選人納入，共有拜登、川普、獨立候選人小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)、綠黨(Green Party)候選人史坦(Jill Stein)、獨立候選人魏斯特(Cornel West)五個選項的情況下，拜登獲得支持度則有39%，川普有37%。

國家廣播公司報導，對今年總統大選有著「高度興趣」(high interest)的選民，創下近20年來新低紀錄，絕大多數受訪民眾不管對拜登或川普普遍都存有負面觀感。從0分到10分等級裡，對今年大選的興趣高達9分或10分的受訪登記選民約64%，相較之下，2020年7月時對總統大選有「高度興趣」的受訪選民有77%，2016年5月有69%，2012年4月有67%，2008年4月也有74%。

「哈特研究協會」民主黨民調專家家威特(Jeff Horwitt)說，美國民眾現今能夠彼此同意的議題並不多，「但沒有其他議題能像討厭選舉新聞一樣可以讓全國民眾意見一致」。

「輿論策略」共和黨民調專家麥克英特夫(Bill McInturff)指出，選民對大選興趣高低是投票踴躍程度的觀察指標，選民意興闌珊使得此時預估11月投票狀況變得困難，「不過各種跡象都顯示，投票率可能比2020年來得低」。