眾院議長強生：寧運送子彈去烏克蘭 而不是美國男兒

眾院議長強生在援外法案通過後召開記者會。(歐新社)

眾院 昨天在議長強生帶領下，通過援助烏克蘭 逾600億美元的法案。強生半年前出人意料成為議長，他曾經強烈反對援烏，後來卻熱切支持軍援烏克蘭，可謂變化驚人。

法新社報導，52歲的強生（Mike Johnson）來自南部路易斯安納州，是一名極度保守的基督徒。

去年10月，與前總統川普（Donald Trump）結盟的共和黨 極右派議員把同黨籍的麥卡錫（Kevin McCarthy）拉下議長寶座。在幾名人選出線又落馬後，強生的姓名浮上檯面，當時美國民眾幾乎不曉得這號人物。在川普的祝福下，強生成為眾院議長。

抵擋俄羅斯部隊侵略的烏軍亟需美方援助，強生曾連續數月擋下針對相關議案的表決，但最近態度開始軟化，上周更搖身一變成為援烏方案的熱切捍衛者，讓人摸不著頭緒。

維吉尼亞大學（University of Virginia）政治學家薩巴托（Larry Sabato）告訴法新社：「我認為強生漸漸被說服，美國為了自身利益必須支持烏克蘭，而且極右派共和黨人要求不援烏根本不對。」

去年12月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問華府時，曾與強生閉門會談。強生隨後表示，拜登（Joe Biden）總統要求增援烏克蘭數以十億計美元，卻沒有適當的監督和明確的致勝戰略，也沒向國人交代清楚。

然而之後多位美國和他國政要都投入說服強生的行列，包括英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）。一些人更警告，除非美國通過援助，否則烏克蘭可能在年底前戰敗。

本月15日，強生宣布眾院將分拆援助烏克蘭、以色列、台灣的法案個別表決，且他會給予支持。

昨天眾院通過總價值950億美元法案，以向烏克蘭、以色列和台灣提供安全援助，並強制TikTok脫離中國母公司字節跳動。

薩巴托分析，強生「不想為烏克蘭失陷負責」。

強生在17日記者會上的一番發言，讓外界得以進一步窺知他的想法。他表示，「講白一點，我寧運送子彈去烏克蘭，而不是美國男兒」；接著他語帶哽咽說道，自己的兒子即將就讀美國海軍軍官學校（US Naval Academy）。

眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）則形容，對強生而言，選擇援不援烏是「成為邱吉爾（Winston Churchill）或張伯倫（Neville Chamberlain）的時刻」。

邱吉爾是二戰時期的英國首相，以其鋼鐵般的決心聞名；而他的前任英相張伯倫名字卻永遠與綏靖政策畫上等號。

影片來源：YouTube Fox