通過援烏就是他的墓誌銘？強生無視黨內罷免威脅喊「做正確的事」

美國聯邦眾議院20日通過援助烏克蘭法案，表決罕見獲得跨黨派支持，議長強生（圖）從先前不表態，轉為積極支持，被視為決定因素。（美聯社）

美國聯邦眾議院20日通過價值610億美元援助烏克蘭 法案，表決罕見獲得跨黨派支持，以311票對112票過關，共和籍議長強生從先前的不表態轉為積極支持，被視為立法闖關成功的決定因素。不過面對強烈抵制提供烏克蘭新援助的黨內同志，強生恐怕會付出「被下台」的政治代價。

眾議院20日通過針對烏克蘭、以色列和包含台灣在內的印太地區等3項援外法案，援烏案旨在協助烏克蘭和區域盟友抵禦俄羅斯，其中包含向烏克蘭提供國防物資與服務，並且供烏克蘭採購先進武器和防禦系統。

此次強生從不表態到積極支持，成為援烏案前進參議院的關鍵因素。篤定代表共和參選總統、一貫反對加大援烏的川普一周前也聲援處境艱難的強生，力挺他「做得非常好」。

強生這次無論在程序表決或最終表決，很大程度都仰賴民主黨 支持，而立法通過後，強生也獲得許多跨黨派眾議員稱讚。

但部分強烈反對援烏的共和黨人可能研議罷黜強生，目前已經有3人表達罷黜意願，還說接下來將有更多人加入。

共和參議員格林（Marjorie Taylor Greene）數周前已經擬好罷黜草案，在援外法案通關後表示將讓同僚回去了解選民民意。民調顯示，許多共和選民反對援烏。

一旦眾院 再度上演罷黜議長，部分民主黨人已經表達將支持強生，回報他助攻民主黨和總統拜登實現援烏這項最優先要務。

強生有可能因而獲得短暫的政治權力，但很難想像共和黨議長如何指望民主黨人的長久支持。雖說兩黨對援外法案的支持占多數，但是強生某些時候也會推動激怒民主黨人的法案。屆時要是黨內同志再有動作，強生的民主黨盟友未必會拋出救命索。

強生在立法通過後表示，這項立法本身並不完美，也不是「空白支票」，強調務必監督援助細節，確保得到合理使用，而烏克蘭必須為戰爭尋求「終戰策略」。

他說：「我必須實現我的職責......我已經做了我認為正確的事，讓眾院行使其意志」。

強生另外透露並沒有和眾院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）談過如果被黨內強硬派罷免一事。

去年10月眾院有史以來首次罷黜議長麥卡錫，在此之前強生一直沒沒無聞，如今一舉團結共和、民主兩黨通過援烏案，無疑是歷史成就，但未來幾周將決定此事是否成為他的政治墓誌銘。