藥明康德在美醫藥行業占重要地位「脫鉤」引發不安

中國生技集團藥明康德(WuXi AppTec)。（路透）

《環球時報》引述美國《紐約時報 》的報導稱，美國國會議員以對「國家安全」的擔憂為名，試圖將中國大型製藥公司藥明康德與美國製藥利益「脫鉤」引發不安。

根據《紐約時報》15日報導，藥明康德在美國醫療保健領域的參與程度之深，已遠超國會的討論。美國目前正與20年來最嚴重的藥品短缺問題奮戰。該國生物技術產業一些高層已明確反對這項法案，他們試圖讓國會意識到，突然「脫鉤」可能會使一些藥物研發延遲數年。截至發稿時，《環球時報》記者尚未收到藥明康德的評論。

今年1月以來，美國國會參眾兩院提出「生物安全法案」，議員聲稱包括藥明康德、華大基因等中國公司對美國人的個人基因資訊和美國智慧財產權構成潛在的安全威脅。參議院 國土安全委員會於3月以11∶1的投票結果通過相關法案，試圖推動美國企業停止與這些中國公司做生意。

報導稱，在眾議院相關草案被揭露後，藥明康德發表聲明逐條澄清，表示該公司不對任何國家安全構成風險。紐時的報導提到，目前尚不清楚針對藥明康德的法案今年是否會推進。為了保護現有合約並限制供應方面受到的中斷，參議院版本的法案已經過修改。

《紐約時報》稱，在參議院和眾議院討論該法案的議員在聽證會上幾乎沒有提到藥明康德為美國生物技術和製藥行業以及患者所做的大量工作。該報在查閱來自全球各地數百頁的記錄後發現，藥明康德在美國醫藥行業佔有重要地位，為廣泛用於治療某些類型的白血病、淋巴瘤等癌症，以及肥胖症和愛滋病等藥物提供部分或全部主要成分。

據報導，藥明康德及其附屬公司藥明生物發展迅速，以低成本和可靠的工作聞名。據估計，在美使用的藥物中，有1/4是藥明康德參與開發的。

根據數據分析公司Statista統計，以收入計算，藥明康德是全球五大藥物研發生產公司之一。藥明康德年報顯示，其2/3的收入來自美國業務。

RA資本管理公司執行合夥人科爾欽斯基對《紐約時報》表示，藥明康德以幫助生物技術公司從創意階段到大規模生產而聞名。他表示，「美國的公司有想法，籌集資金，並擁有藥物的專利，但它們可能會依賴藥明康德或類似的承包商來完成幾乎每一個環節。」

總部位於西雅圖的海灣製藥執行長基爾表示，藥明康德已與該公司合作16年，一同開發治療聽力受損和耳鳴的藥物。他說，尋找其他承包商生產這種藥物可能會讓公司的生產倒退兩年。 「我不想看到我們變得非常反華，以至於無法正確思考。」基爾說。

報導稱，行業出版物《生物世紀》調查了105家生物技術公司，其中大多數公司認為，脫離藥明康德可能導致藥物開發速度「大幅放緩」。超過一半的公司稱，取代中國的藥品製造商「極其困難」。美國全球生物技術工業組織也對其成員進行調查，以了解與藥明康德公司「脫鉤」的影響。該組織總裁克勞利表示，對於依賴藥明康德以商業規模生產複雜藥物的公司來說，影響可能最嚴重。轉移這樣的業務可能需要5到7年。

「美國打擊中國生物科技公司——以及其本土製藥商」，據英國《經濟學人》15日以此為題報導，美國政客如果成功推動生物安全法案，將使美國患者付出相應代價。報導提到，一些美國製藥商正考慮尋找印度 供應商進行替代，但這需要美國監管機構批准，後者長期以來一直擔心印度公司品質不符合標準。