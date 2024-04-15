我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

川普要求「封口費」案法官迴避但遭駁回

您能出任「封口費案」陪審團成員嗎？看看42題問卷內容

記者顏伶如／即時報導
前總統川普遭控付給緋聞對象13萬元時偽造商業紀錄的「封口費」案15日開審。路透
前總統川普遭控付給緋聞對象13萬元時偽造商業紀錄的「封口費」案15日開審。路透

前總統川普遭控付給緋聞對象13萬元時偽造商業紀錄的「封口費」案15日開審，川普是否有罪將由陪審團成員決定。陪審團遴選估計歷時至少兩周，將在曼哈頓居民當中選出12名陪審團成員以及候補成員。根據法院規定，民眾參加遴選時必須清楚地大聲回答問題，有時因為答覆內容緣故，還要接著回答後續追問(follow-up questions)。

福斯新聞網(Fox News)15日報導，「封口費」案潛在陪審團成員必須回答問卷的42道題目包括：

＊在不透露地址的前提下，說明住在哪個社區？居住多久？是否為當地紐約人，若非當地人則說明先前住在哪裡。

＊從事哪種職業及資歷？若已退休請說明原本擔任工作。

＊目前雇主為何？服務時間多長？是否為自雇者或自己開公司？之前雇主為何？

＊教育程度為何？

＊婚姻狀況為何？是否有兒女？

＊已婚或有同居伴侶者，請說明另一半的職業。已成年兒女的工作為何？

＊閒暇時間嗜好為何？有何興趣？

＊是否參加任何組織或倡議團體？

＊是否曾經擔任陪審團員？若有請說明多久以前以及是刑事法庭、民事法庭或大陪審團。在不透露判決結果的前提下，請說明當時陪審團是否達成共識。

＊是否閱讀、收看或追蹤以下媒體或社群網站：福斯新聞網、華爾街日報等以及臉書、X平台、TikTok等。

＊收聽哪些播客節目？

＊收聽哪些電台談話節目？

＊自己、親戚或好友是否曾為犯罪受害者？請簡單描述經過。

＊自己、親戚或好友是否曾任職執法機關？例如聯邦調查局、區域檢察官辦公室、矯正局等。

＊自己、親戚或好友是否曾任職聯邦政府、州政府或地方政府機關？

＊自己、親戚或好友是否曾在會計或金融領域工作？

＊自己、親戚或好友是否曾有司法領域的教育、訓練或工作經驗？

＊自己、親戚或好友是否曾與犯罪司法系統有互動經驗，導致個人對警察或執法機關留下正面或負面的印象？請說明事件經過以及是否因此無法公平審理此案。

＊自己、親戚或好友是否曾經被指控犯罪？

＊自己、親戚或好友是否有仍在審理中的刑事官司？

＊是否基於政治、道德、知識或宗教信仰導致無法在審理此案時遵守法院規定，並且無法做出判決？

＊是否有影響出任陪審團成員的健康因素？

＊在不透露名稱的前提下，說明是否服用任何藥物可能導致無法在案件審理時集中精神？

＊開庭時間通常到下午四點半結束，但有時會延長。是否會有個人行程安排或其他責任衝突？

＊是否因為個人信仰，導致某些時段無法擔任陪審團員？

＊是否可以保證能夠公平、不偏袒地做出裁決，不會受到種族、膚色、國籍、性別、宗教、年齡、身心障礙、性傾向、政治觀點等因素影響？

＊是否可以保證會避免刻板印象及隱性偏見(implicit bias)影響決策？

＊自己、親戚或好友是否曾在川普或川普家人開設公司裡任職？

＊自己、親戚或好友是否有曾在川普競選團隊工作或擔任義工？是否參加過川普造勢活動？有沒有訂閱過川普或川普集團的新聞信或電郵通知？現在或以前是否為川普社群網站帳號的追蹤者？自己、親戚或好友是否曾經在任何反川普組織或機構工作或擔任義工？是否參加過反川普造勢活動？是否訂閱反川普組織的新聞信或電郵通知？現在或以前是否追蹤任何反川普組織的社群媒體帳號？

＊是否與以下組織的支持者或成員：QAnon、Proud Boys、Oathkeepers、Three Percenters、Boogaloo Boys、Antifa

＊對於前任總統能否在州級法院定罪是否有強烈的看法？

＊對於川普在此案受到待遇有何看法？

＊能否保證只憑證據裁決案件？

＊是否因為川普正在角逐大選而影響擔任陪審團成員的公平立場？

＊有沒有看過柯恩(Michael Cohen)、波莫蘭茲(Mark Pomerantz)的書或聽過播客節目？

＊是否看過被告出版的書？

＊對於政治獻金的法律限制有何看法？

＊是否能保證裁決時會排除在法庭之外聽到或看到的其他消息？

＊能否保證不跟其他人討論此案？

＊能否保證會確實遵守法官規定？

＊如果川普決定不作證，能否保證不會因此存有負面看法？

＊是否有任何其他原因，出任陪審團成員後無法公平審判？

川普 社群網站 華爾街

上一則

12家媒體罕見聯合聲明 要求拜登、川普上電視辯論

延伸閱讀

12家媒體罕見聯合聲明 要求拜登、川普上電視辯論

12家媒體罕見聯合聲明 要求拜登、川普上電視辯論
川普要求「封口費」案法官迴避但遭駁回

川普要求「封口費」案法官迴避但遭駁回
川普封口費案今開審 若遭定罪…準備好成為首位罪犯總統特例

川普封口費案今開審 若遭定罪…準備好成為首位罪犯總統特例
華郵：跟風「真實社群」上市 川粉視股價暴跌為信仰考驗

華郵：跟風「真實社群」上市 川粉視股價暴跌為信仰考驗

熱門新聞

1990年代遭控殺妻的前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)10日過世，享壽76歲。圖為1995年，他在殺妻案庭審現場被宣判無罪。(路透資料圖片)

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

2024-04-11 11:04
愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

2024-04-12 02:26
美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

2024-04-12 12:07
伊朗朝耶路撒冷發動無人機攻擊。(擷自X平台)

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

2024-04-14 10:51
辛普森10日因攝護腺癌病逝，享壽76歲。（路透）

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

2024-04-12 09:56
亞當斯10日首度表態，支持立法打擊全市「租霸」，呼籲重視房東權益。(市長辦公室提供)

亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案

2024-04-11 07:21

超人氣

更多 >
非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠
葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕 許聖梅提供3大線索

葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕 許聖梅提供3大線索
中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧
演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」
餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌