您能出任「封口費案」陪審團成員嗎？看看42題問卷內容

前總統川普遭控付給緋聞對象13萬元時偽造商業紀錄的「封口費」案15日開審。路透

前總統川普 遭控付給緋聞對象13萬元時偽造商業紀錄的「封口費」案15日開審，川普是否有罪將由陪審團成員決定。陪審團遴選估計歷時至少兩周，將在曼哈頓居民當中選出12名陪審團成員以及候補成員。根據法院規定，民眾參加遴選時必須清楚地大聲回答問題，有時因為答覆內容緣故，還要接著回答後續追問(follow-up questions)。

福斯新聞網(Fox News)15日報導，「封口費」案潛在陪審團成員必須回答問卷的42道題目包括：

＊在不透露地址的前提下，說明住在哪個社區？居住多久？是否為當地紐約人，若非當地人則說明先前住在哪裡。

＊從事哪種職業及資歷？若已退休請說明原本擔任工作。

＊目前雇主為何？服務時間多長？是否為自雇者或自己開公司？之前雇主為何？

＊教育程度為何？

＊婚姻狀況為何？是否有兒女？

＊已婚或有同居伴侶者，請說明另一半的職業。已成年兒女的工作為何？

＊閒暇時間嗜好為何？有何興趣？

＊是否參加任何組織或倡議團體？

＊是否曾經擔任陪審團員？若有請說明多久以前以及是刑事法庭、民事法庭或大陪審團。在不透露判決結果的前提下，請說明當時陪審團是否達成共識。

＊是否閱讀、收看或追蹤以下媒體或社群網站 ：福斯新聞網、華爾街 日報等以及臉書、X平台、TikTok等。

＊收聽哪些播客節目？

＊收聽哪些電台談話節目？

＊自己、親戚或好友是否曾為犯罪受害者？請簡單描述經過。

＊自己、親戚或好友是否曾任職執法機關？例如聯邦調查局、區域檢察官辦公室、矯正局等。

＊自己、親戚或好友是否曾任職聯邦政府、州政府或地方政府機關？

＊自己、親戚或好友是否曾在會計或金融領域工作？

＊自己、親戚或好友是否曾有司法領域的教育、訓練或工作經驗？

＊自己、親戚或好友是否曾與犯罪司法系統有互動經驗，導致個人對警察或執法機關留下正面或負面的印象？請說明事件經過以及是否因此無法公平審理此案。

＊自己、親戚或好友是否曾經被指控犯罪？

＊自己、親戚或好友是否有仍在審理中的刑事官司？

＊是否基於政治、道德、知識或宗教信仰導致無法在審理此案時遵守法院規定，並且無法做出判決？

＊是否有影響出任陪審團成員的健康因素？

＊在不透露名稱的前提下，說明是否服用任何藥物可能導致無法在案件審理時集中精神？

＊開庭時間通常到下午四點半結束，但有時會延長。是否會有個人行程安排或其他責任衝突？

＊是否因為個人信仰，導致某些時段無法擔任陪審團員？

＊是否可以保證能夠公平、不偏袒地做出裁決，不會受到種族、膚色、國籍、性別、宗教、年齡、身心障礙、性傾向、政治觀點等因素影響？

＊是否可以保證會避免刻板印象及隱性偏見(implicit bias)影響決策？

＊自己、親戚或好友是否曾在川普或川普家人開設公司裡任職？

＊自己、親戚或好友是否有曾在川普競選團隊工作或擔任義工？是否參加過川普造勢活動？有沒有訂閱過川普或川普集團的新聞信或電郵通知？現在或以前是否為川普社群網站帳號的追蹤者？自己、親戚或好友是否曾經在任何反川普組織或機構工作或擔任義工？是否參加過反川普造勢活動？是否訂閱反川普組織的新聞信或電郵通知？現在或以前是否追蹤任何反川普組織的社群媒體帳號？

＊是否與以下組織的支持者或成員：QAnon、Proud Boys、Oathkeepers、Three Percenters、Boogaloo Boys、Antifa

＊對於前任總統能否在州級法院定罪是否有強烈的看法？

＊對於川普在此案受到待遇有何看法？

＊能否保證只憑證據裁決案件？

＊是否因為川普正在角逐大選而影響擔任陪審團成員的公平立場？

＊有沒有看過柯恩(Michael Cohen)、波莫蘭茲(Mark Pomerantz)的書或聽過播客節目？

＊是否看過被告出版的書？

＊對於政治獻金的法律限制有何看法？

＊是否能保證裁決時會排除在法庭之外聽到或看到的其他消息？

＊能否保證不跟其他人討論此案？

＊能否保證會確實遵守法官規定？

＊如果川普決定不作證，能否保證不會因此存有負面看法？

＊是否有任何其他原因，出任陪審團成員後無法公平審判？