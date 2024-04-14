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G7譴責伊朗、力挺以色列：準備好進一步措施

社論／美日菲峰會 抗中的歷史轉捩點

伊朗以色列衝突是否暫時了結？未來幾天是關鍵

編譯馮克芸、茅毅／即時報導
在伊朗攻擊之後，台拉維夫市區掛起一幅畫上心型的以色列國旗。(路透)
在伊朗攻擊之後，台拉維夫市區掛起一幅畫上心型的以色列國旗。(路透)

伊朗13日空襲以色列，報復其駐敘利亞大使館1日遭以軍空襲的一箭之仇。有線電視新聞網（CNN）14日分析，自去年10月以哈戰爭爆發以來，拜登總統一直尋求避免伊朗和以色列直接衝突，過去總由中東各地代理人對以色列出手的伊朗，這次首度從本土出擊，以色列的報復也可能衝著伊朗本土，使中東地區衝突擴大風險升高，恐直接將美國及其他國家拖下水。

接下來的發展要看以色列如何報復伊朗，以及伊朗的代理人團體會怎樣對付以色列，這使情勢更難以捉摸。拜登既承諾力挺以色列，又試圖防止美國捲入新衝突，使他再次陷入脆弱和未知處境。

拜登迄今仍不願呼籲加薩走廊永久停火，而以哈戰爭已衝擊其連任總統的選情，使他在幾個關鍵選區支持率下跌。

目前以色列尚未決定其因應計畫，拜登政府官員可望持續建議以色列克制。

一位美國官員說，在白宮13日的相關討論中，拜登已決心預防引爆一場全面區域衝突。官員說，當天討論也認識到以色列回應方式可能要看伊朗攻擊對其造成多大損害，因此拜登第一時間對以色列總理內唐亞胡強調，既然伊朗空襲沒造成太大損失，伊朗飛彈幾乎都被攔截算是以色列勝利，不需要再大肆報復。

幾位知情官員說，美國此前商討應對伊朗攻擊的準備工作和協調作業時，拜登即以暗示方式鼓勵以色列政府，若伊朗採取有限報復就別讓情勢失控。

伊朗初步態度也希望讓事情就此了結。伊朗駐敘利亞使館被以色列轟炸造成人員死傷，一定要有動作；在攻擊以色列後，伊朗駐聯合國代表團立即表明此舉是懲罰以色列襲擊伊朗外館，不希望事態進一步升級，「此事可以視為一個結尾」。伊朗也表示目前並不尋求與美國正面衝突，要求美國不要介入。

然而，以色列似乎不願善罷甘休。以色列前駐美大使奧倫直言，他不認為以色列能在遭到如此大規模攻擊後卻不做出重大回應，尤其在中東地區，施壓及嚇阻很重要。

「伊朗直接從本土襲擊以色列已跨越紅線。」以色列前國安顧問胡拉塔說，軍事報復並非唯一可行手段，國際間也可能對伊朗祭出更嚴厲制裁；多年來的國際制裁已重創伊朗經濟。

英國廣播公司（BBC）分析，以色列軍方及其戰時內閣最可能鎖定的反擊目標，將是伊朗發射飛彈的軍事基地，也可能攻擊伊朗主要軍事基地與伊朗革命衛隊訓練中心，屆時伊朗必將再次報復。

去年10月以色列和哈瑪斯開戰以來，外界一直憂心戰火在中東擴大。以色列會如何行動？拜登能不能拉住以色列？將是決定中東局勢未來幾天是否升高的關鍵。

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