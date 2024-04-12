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辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

記者顏伶如／即時報導
辛普森10日因攝護腺癌病逝，享壽76歲。（路透）
辛普森10日因攝護腺癌病逝，享壽76歲。（路透）

前職業美式足球NFL明星球員辛普森(Orenthal James Simpson)1994年涉嫌殺害前妻妮可‧布朗‧辛普森(Nicole Brown Simpson)與她的友人高德曼(Ronald Goldman)，雖遭謀殺起訴但獲判無罪，死者家屬後來以過失致死(wrongful death)提告民事訴訟，1997年陪審團裁定辛普森賠償3350萬元，但辛普森在世時從未支付。美聯社分析，進入遺產認證程序(probate process)之後，布朗與高德曼家屬有機會終於獲得賠償。

辛普森10日因攝護腺癌病逝，享壽76歲。美聯社報導，不管辛普森是否預立遺囑，不論遺囑內容為何，身後財產幾乎確定要進入法院的遺產認證程序，四名兒女與其他指定繼承人才能分得遺產。各州對於遺產認證程序規定不同，辛普森過世時居住在內華達州，如果辛普森在曾經居住過的加州、佛羅里達州也留有大筆資產，到時候也可能分別出現遺產認證案件。

內華達州州法規定，遺產超過2萬元便要經過法院認證，其中若涉及不動產，必須在死亡30天內進入遺產認證程序，即使家屬沒有提出申請，債權人(creditor)也可以向法院要求啟動程序，以便透過遺產分配清償死者生前債務。

美聯社報導，布朗家屬與高德曼家屬將與其他債權人享有同等權利，甚至擁有較高的優先權，獲得賠償的希望比辛普森在世時希望更高，但重點在於辛普森遺產究竟多少。律師梅契爾(Christopher Melcher)說，布朗家屬與高德曼家屬有權索取賠償不會有太大問題，「但我們不了解辛普森這幾年來究竟賺多少錢」。

辛普森生前曾說，從體壇退休之後靠著NFL退休俸與私人退休金生活。1997年民事訴訟3350萬賠償的判決出爐之後，辛普森數百件有價物件遭到法院扣押，辛普森為了有現金周轉，被迫拍賣海斯曼獎盃(Heisman Trophy)，最後以23萬元成交。

高德曼的父親弗列德‧高德曼(Fred Goldman)長期以來強調，重點不在金錢，而是向辛普森究責。辛普森過世消息傳出，弗列德‧高德曼11日發表聲明說，期盼有朝一日辛普森能為謀殺罪確實負責的希望已經消失。

退休金 內華達州 NFL

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