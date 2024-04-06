葉倫告訴何立峰：支持俄羅斯國防工業將有重大後果

4月5日至6日，美國財政部長葉倫今天與中國國務院副總理何立峰在廣東廣州舉行多輪會談。（中新社）

美國財政部長葉倫 今天與中國國務院 副總理何立峰會談，強調中國企業不得為俄羅斯 對烏克蘭的戰爭提供實質協助，包括對俄國防工業的支持，否則將有重大後果。專家指出，這代表美國立場出現重大轉變。

繼去年7月出訪中國後，葉倫（Janet Yellen）3日再次訪中，馬不停蹄與產官學界會面，其中與何立峰討論的議題不少，從經濟到俄烏戰爭都包括在內。美國財政部洋洋灑灑的新聞稿中，出現3次「強調」（emphasize、underscore），都涉及安全議題。

她強調，美國在經濟領域的國家安全行動是基於明確的國安疑慮、範圍小且落實方式透明。葉倫也說，美國無意與中國脫鉤。

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）於社群平台推文說道，葉倫此番說法代表美國相關立場出現重大轉變。美國官員私底下表示，中國對俄國的支持已接近「致命性援助」門檻。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）去年接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時曾提到，所謂「致命性援助」包括「從彈藥到武器本身」。中國如果真的向俄羅斯提供致命性援助，將招致「嚴重後果」。

美國國務院副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）今年2月上任以來，每次與外國政要通話，幾乎都會提到針對中國支持俄羅斯國防工業的疑慮。

根據財務部新聞稿，葉倫也關切中國「非市場」政策及做法的規模，及其對美國勞工和企業的影響。她另提到中國經濟若干領域產能過剩的跡象，並呼籲採取行動解決這些問題。

葉倫8日將與有中國「經濟沙皇」之稱的前國務院副總理劉鶴會面，隨後與中國人民銀行（央行）行長潘功勝舉行雙邊會談，同日下午舉行記者會，隔天從北京飛回華府。